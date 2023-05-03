Müzisyen Onur Şener cinayeti davasında tanıklar dinlendi

Müzisyen Onur Şener’in Ankara’da üç kamu personeli tarafından ‘istek parça’ tartışması üzerine öldürülmesine ilişkin beş sanığın yargılanmasına tanıkların dinlenmesiyle devam edildi.

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Ankara Çayyolu’ndaki bir eğlence mekanında üç kişi, istekte bulundukları şarkıyı bilmediğini söyledi diye tartıştığı Şener’i öldürmüştü.

Saldırganlardan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda iş müfettişi İlker Karakaş ve Ali Gündüz’le Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’de (TAİ) elektrik mühendisi Semih Soyalp’in yanı sıra arkadaşları Gözde Gündüz, Jale Erberk savcılık ifadelerinin ardından ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Saldırının faillerinden Karakaş, Gündüz ve Soyalp tutuklanmış, iki şüpheliyse adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

AA’nın haberine göre Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp ile tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz, Jale Erberk ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra tanık beyanlarının alınacağını bildirdi.

‘Nabzı yoktu’

Tanık B.Ö, doktor olduğunu, bacanağıyla eğlenmek için Onur Şener’in sahne aldığı eğlence mekanına gittiklerini söyledi. İlerleyen saatlerde Şener’in programın bittiğini, kadınlardan oluşan bir gruba özel gösterimde bulunacağını, bu nedenle mekandakilerin çıkmasını istediğini aktaran B.Ö, şöyle devam etti:

“Daha sonra nedenini bilmiyorum ama Onur ile beyaz tişörtlü biri tartışmaya başladı. Mekan çalışanları araya girerek tarafları yatıştırdı. Ben de yukarı lavaboya gittim, döndüğümde kimse içeride kalmamıştı. Dışarı çıktığımda duvarın dibinde yatan birine tampon yapılmak istediğini gördüm, ona yardım etmek isterken yaralanan kişinin Onur olduğunu gördüm. Boynunda kan geliyordu, nabzı yoktu, müdahale edilecek bir durum kalmamıştı.”

Tanık R.T. olay gecesi, başka bir eğlence mekanında bulunduğunu, yardım isteyen bir kadın sesi duymasının üzerine dışarı çıktığını belirtti.

‘Kanlar içindeydi’

Sesin geldiği tarafa yöneldiğini anlatan R.T., “Olayın yaşandığı yere gittiğimde elinden kan gelen bir kişi kaldırımda oturuyordu. Rahmetli de ayaktaydı, atletiyle üzerindeki kanı silmeye çalışıyordu. Boynundan kan geliyordu, önüme doğru düştü. Atletiyle boynuna tampon yapmaya çalıştım. Kimse yanında yoktu” diye konuştu.

Tanıkların, kavga anını görmediklerini ve tarafların birbirine söyledikleri sözleri duymadıklarını söylemesi üzerine mahkeme başkanı, “Kavganın neden çıktığını, o an kimin ne söylediğini bir türlü duyan da yok gören de” dedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 31 Mayıs’a erteledi.