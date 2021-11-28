Müslüme’nin ölümüne ilişkin yayın yasağına uymayanlara soruşturma

Silifke başsavcılığı, Mersin’in Gülnar ilçesinde kaybolduktan dokuz gün sonra cansız bedeni bulunan üç yaşındaki Müslüme Yağal’ın ölümüne ilişkin getirilen yayın yasağına uymayanlar hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım’da çadır kurdukları sırada üç yaşındaki kızları Müslüme’nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cansız bedeni 19 Kasım’da bulunmuştu. Müslüme Yağal’ın cenazesi 20 Kasım’da Karaman’da toprağa verilmişti. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan sekiz aile yakınından dede Hasan Yağal, 23 Kasım’da tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.

AA’nın haberine göre başsavcılığın açıklamasında Yağal’ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında 22 Kasım’da yayın yasağı kararı verildiği anımsatıldı. Yasağa rağmen haber yapıldığına yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi: “Yayın yasağına rağmen ulusal ve yerel ölçekteki yazılı ve görsel basında bir kısım yanlış içerikli, kişilik haklarını ihlal edici, basının haber verme hakkı ve görevinin sınırlarını aşan ve soruşturmanın selametini tehlikeye düşürebilecek nitelikte birçok haber yapıldığı görülmüştür. Belirtilen içerikteki haberlere yönelik olarak Silifke Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanunun ‘Gizliliğin ihlali’ başlıklı 285. maddesi kapsamında soruşturma başlatılmıştır.”