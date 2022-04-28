Musk sıradaki hedefini açıkladı: Coca-Cola’yı alıp içine yeniden kokain koymak!

Twitter’ın çiçeği burnunda sahibi Elon Musk, platformunu potansiyel yeni hedefiyle ilgili ‘şaka‘ yapmak için kullandı.

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44 milyar dolara yeni sahibi olduğu Twitter’la gündem olması yetmemiş olmalı ki Musk paylaşımlarıyla konuşulmaya devam etmek için elinden geleni yapıyor gibi görünüyor.

Musk Twitter paylaşımında “Bir dahaki sefere içine yeniden kokain koymak için Coca-Cola’yı satın alıyorum” yazdı.

Ancak bu, dünyanın en zengin insanı için bile fazla masraflı olabilir. Şirketin 284 milyar dolar piyasaya değeriyle Twitter’ı satın almaya benzemediği kesin.

Elbette Musk’ın şaka yaptığı aşikar. Ancak söz konusu ‘şaka‘yı dünyanın en büyük elektrikli araba şirketini yaratan ve insanları Mars’a götürmeyi kafaya koyan Musk yapınca bir saniye durup düşünmekte yarar var. Çünkü Musk 2017’de komedyen Dave Smith’le yazışırken Twitter’ı satın almakla ilgili de şaka yapmıştı. Bakın neler oldu!

Son bir not: ABD’deki Ulusal Uyuşturucu Bağımlılığı Enstitüsü’ne göre Coca-Cola’nın orijinal formülünde kokain olduğu doğru. Buna göre John Pemberton 1885’te Coca-Cola’yı yarattığında koka yaprağından elde edilen ekstrakt formunda kokain içeriyordu. O zamanlar güvenli olduğu düşünüldüğünden kokain yasaldı ve bazı ilaçların yapımında kullanılıyordu. Ancak zamanla cola’nın içinde kokain miktarı azaltıldı ve 1929’da tamamen çıkarıldı.