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Yaramazlara biraz batar!

Metiner cezaevinde Demirtaş'la görüştü: Bırakılacağı söylentilerinden rahatsız

Eski AKP’li vekil Mehmet Metiner, Edirne Cezaevi’nde eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’la görüştü: “Süreçle beraber bırakılacağı söylentilerinden duyduğu rahatsızlık kayda değerdi.”

Fotoğraf: AA / X

İki saatlik görüşmede ‘dolu dolu konuştuklarını’ belirten Metiner, X’ten şöyle yazdı:


* Süreci etraflıca konuştuk. Geçmişi, bugünü ve yarını konuştuk. Demirtaş’ın sürece dair söyledikleri çok önemliydi. Silahların koşulsuz bırakılmasına dair dedikleri çok önemliydi. Demokratikleşmenin şart veya gereklilik olarak anlaşılmaması bahsinde dedikleri çok önemliydi. Kendisinin süreçle beraber bırakılacağı söylentilerinden duyduğu rahatsızlık kayda değerdi. Barışın bu tür kişisel beklentilere veya taleplere indirgenmesinin yanlışlığına dair sözleri ziyadesiyle önemliydi.

‘Devletimizi ve ülkemizi birlikte inşa ederek büyütmeyi vadediyoruz’ demiş

* Demokratikleşme taleplerinin silah bırakmanın sanki şartıymış veya gerekliliğiymiş gibi algılanmasına yönelik eleştirileri fazlasıyla önemliydi. “Biz talep etmiyoruz, vaadediyoruz. Kendi devletimizi ve ülkemizi birlikte inşa ederek büyütmeyi vadediyoruz” sözleri sürecin üzerine oturduğu yeni paradigmayı anlamak isteyenler için çok çok önemliydi. Silah yerine siyasette karar kılmanın mecburiyetine yaptığı vurgular çok önemliydi.

* Özetle iki saat boyunca çok verimli ve yararlı bir görüşme gerçekleştirdik. Karşımda öfkeli birini değil olgunlukla ve akıllılıkla Türkiye Yüzyılı’nı silahlardan arındırarak birlikte inşa etmenin herkese kazandıracağını söyleyen, barışla herkes kazanır diyen ve barışı her şeyin üstünde tutan bir siyasetçi gördüm. Demirtaş bu süreçte aklından ve deneyiminden yararlanılması gereken bir aktör.

Demirtaş, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın ‘silah bırakma’ çağrısıyla başlayan sürece desteğini açıklamış, kısa süre önce ameliyat olan eşi Başak Demirtaş’a İstanbul’da refakat etmişti.

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