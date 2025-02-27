Neçirvan Barzani: PKK'yı bu mesaja uymaya çağırıyoruz

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın örgüte silah bırakma çağrısının ardından “PKK’yı bu mesaja uymaya ve onu uygulamaya çağırıyoruz” dedi.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani. Fotoğraf: AA

DEM Parti heyeti üç görüşmenin ardından bugün Öcalan’ın ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ başlıklı açıklamasını İstanbul’da aktarmıştı. PKK ve tüm silahlı gruplara ‘silah bırakma’ çağrısı yapan Öcalan’ın açıklamada yer almayan notunu DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder ayrıca paylaşmıştı: “Şüphesiz pratikte silahların bırakılması ve PKK’nin kendini feshi demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir.”

‘Barış sürecini tam olarak destekliyoruz’

Öcalan’ın mesajının ardından X hesabından açıklama yapan Barzani, silah bırakma çağrısını sıcak karşıladıklarını belirterek şunları yazdı:

“PKK’yı bu mesaja uymaya ve onu uygulamaya çağırıyoruz. Bu çağrının barışın ve barışçıl çözümün yolunu açmasını diliyoruz. Elbette ki silahla ve şiddetle değil, daha iyi sonuçların ve kazanımların elde edileceği barışçıl, medeni ve demokratik mücadelenin zamanıdır.

Biz Kürdistan Bölgesi olarak barış sürecini tam olarak destekliyoruz ve sürecin başarıya ulaşması için üzerimize düşen her türlü rolü oynamaya hazırız. İktidarının başından bu yana net bir vizyonla barış için çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP hükümetinin rolünü de takdir ediyoruz.

Bundan sonraki aşamanın Türkiye’deki diğer partilerin de katılımı ve dayanışmasıyla başarılı bir barış ve çözüm aşaması olmasını, ülkede ve tüm bölgede barış ve istikrarın hakim olmasını temenni ediyoruz.”