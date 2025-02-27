CHP olağanüstü toplanıyor

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın örgüte silah bırakma çağrısının ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplanma kararı aldı.

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DEM Parti heyeti üç görüşmenin ardından bugün Öcalan’ın ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ başlıklı açıklamasını İstanbul’da aktarmıştı. PKK ve tüm silahlı gruplara ‘silah bırakma’ çağrısı yapan Öcalan’ın açıklamada yer almayan notunu DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder ayrıca paylaşmıştı: “Şüphesiz pratikte silahların bırakılması ve PKK’nin kendini feshi demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir.”

ANKA‘nın haberine göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Öcalan’ın çağrısının ardından MYK’yı olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantı CHP Genel Merkezi’nde 19:00’da başlayacak.