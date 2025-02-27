Öcalan'ın çağrısına siyasilerden ilk tepkiler

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın örgüte silah bırakma çağrısına siyasilerden ilk tepkiler geldi.

Fotoğraf: DEM Parti

DEM Parti heyeti üç görüşmenin ardından bugün Öcalan’ın ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ başlıklı açıklamasını İstanbul’da aktarmıştı. PKK ve tüm silahlı gruplara ‘silah bırakma’ çağrısı yapan Öcalan’ın açıklamada yer almayan notunu Sırrı Süreyya Önder ayrıca paylaşmıştı: “Şüphesiz pratikte silahların bırakılması ve PKK’nin kendini feshi demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir.”

Çağrıya siyasi parti liderlerinden ilk değerlendirmeler geldi:

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Memnuniyetle karşılıyorum

* Bugün akşam saatlerinde DEM Parti İmralı heyeti tarafından yapılan açıklamayı memnuniyetle karşılıyorum. Terör örgütü PKK’nın silah bırakarak, varlığını feshetmesi tarihi bir gelişme olacaktır.

* Şimdi bu çağrının gereğinin yapılmasını, herhangi bir tereddüte yol açmayacak şekilde silahların bırakılmasını ve örgütün kendisini feshetmesini bekliyoruz.

* Defalarca kez ifade ettiğimiz gibi, konu ne olursa olsun, Türkiye meselelerini demokratik siyasi zeminde konuşarak çözme kabiliyetine ve olgunluğuna sahip olmalıdır.

* Türkiye’de demokratik standartların yükselmesi ve insan haklarına dayalı bir hukuk devleti hedefine daha hızlı yürünmesi için atılacak adımlara yapıcı bir perspektifle katkıda bulunmaya hazırız.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Somut bir yol haritası ortaya konmalı

* Uluslararası sistemin sarsıldığı, bölgemizin bir ateş çemberinin içinde bulunduğu şartlarda ülkemizin kendi iç bünyesini tahkim etmesi ve terörden tümüyle arındırılması yönünde yapılan her çağrı ve atılan her adım olumludur.

* Bu çağrının hayata geçirilmesi için geçmiş tecrübelerden dersler çıkarılarak netice odaklı somut bir yol haritası ortaya konmalıdır. Bu süreç milli iradenin nihai tecelligahı olan TBMM zemininde bütün siyasi partilerin ve toplumsal kesimlerin çoğulcu katkısıyla yürütülmelidir.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: Terörü bitirecek her çağrı kıymetlidir

* Ülkemizi ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine ulaştıracak, terörü bitirecek her adım, her çağrı kıymetlidir. Tüm unsurlarıyla birlikte terör örgütüne silah bırakma ve fesih çağrısının önemli bir adım olduğunu değerlendiriyoruz.

* Bu toprakların mayasında birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma vardır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin açtığı tarihi fırsat penceresi temennimiz odur ki heba edilmemelidir.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: TSK’nın başarısı

* PKK’nın silah bırakması ve kendini feshetmesi yönündeki gelişmeleri teşvik etmek gerekir. PKK’nın silah bırakmasını istemeyen güçleri hesaba katmak gerekir.

* PKK’nın silahları yere atması veya TSK’ya teslim etmesi yönündeki gelişmeleri desteklemek lazım. Bu, ABD ve Türkiye arasında bir cepheleşme sürecidir. Ama buradan Türk Milletinin zaferle çıkacağı kesindir. TSK o şehitleri boşuna vermedi. TSK’nın o başarısının Öcalan tarafından da tasdik edildiğini görüyoruz.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu: Sorun, PKK’nın değil, PYD’nin lağvedilmesidir.

* Devletimize vakar, milletimize sabır, siyasetimize istikamet diliyoruz. Bugün içine düşürülmüş olduğumuz acziyet sınırında, PKK elebaşının açıklayacaklarının değil, hükümetin açıklayamayacaklarının; devletimize, milletimize, tarihimize yük olacağını düşünüyoruz. Karşı karşıya olduğumuz ve çözmek zorunda olduğumuz sorun, PKK’nın değil, PYD’nin lağvedilmesidir.

* Hükümet; iradesini, bütün gücünü ve konsantrasyonunu, kabiliyetini PYD’nin lağvedilmesi üzerine teksif etmelidir. Devlet, millet varlığımıza artık PKK değil, PYD tehdittir ve imha edilmelidir. Süreci hassasiyetle takip ediyoruz.

Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya: Siyasete olumlu yansımaları olur

* Artık silahın, şiddetin, terörün olmadığı bir ortamda demokrasi mücadelesi acısından biraz daha rahat, insanların kendini ifade edebilmesi, bir ötekileştirme aracı olarak kullanılmaması açısından siyasete olumlu yansımaları olur, sivil siyaset alanını genişletir

Bugün akşam saatlerinde DEM Parti İmralı heyeti tarafından yapılan açıklamayı memnuniyetle karşılıyorum.



Terör örgütü PKK’nın silah bırakarak, varlığını feshetmesi tarihi bir gelişme olacaktır.



Şimdi bu çağrının gereğinin yapılmasını, herhangi bir tereddüte yol açmayacak… — Ali Babacan (@alibabacan) February 27, 2025