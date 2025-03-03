Buldan: Öcalan 'Bahçeli dönüştüyse herkes dönüşür' dedi

DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın ‘silah bırakma’ çağrısının ertesi günü MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kendisini aradığını söyledi.

Pervin Buldan. Fotoğraf: AA

DEM Parti heyeti üç görüşmenin ardından 27 Şubat’ta Öcalan’ın ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ başlıklı açıklamasını İstanbul’da aktarmıştı.

Öcalan, tüm silahlı grupları ‘silah bırakma’ya, PKK’yı kendini feshetmeye çağırmıştı. PKK liderinin notunuysa DEM Partili Sırrı Süreyya Önder şöyle paylaşmıştı: “Şüphesiz pratikte silahların bırakılması ve PKK’nin kendini feshi demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir.”

PKK 1 Mart’ta çağrıya uyacağını ve ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, çağrının ardından sağlık sorunları nedeniyle evinde dinlendiği açıklanan Bahçeli’nin kendisini aradığını söylemişti.

Halk TV‘den İsmail Saymaz’a konuşan Pervin Buldan, Bahçeli’nin kendisini ve yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk ile DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i de aradığını söyledi.

Saymaz’ın röportajı özetle şöyle:

Bu aşamaya bu kadar kısa sürede gelineceğini öngörebilmiş miydiniz? Daha önce de teşebbüslerde bulundunuz çünkü.

Tabii 2015 ile bu dönemi birbirinden ayırmak lazım. 2015’te çok daha farklı kesimler karşısındaydı.

Özellikle MHP’yi kastediyorum. Sayın Bahçeli’nin, Öcalan’ın idamını isteyen, elinde iple dolaşan bir insanın sürece sahip çıkması, destek vermesi ve “Sürecin ilerleyebilmesi için elimden geleni yapacağım” demesi çok önemli. Bizi de aradı sayın Bahçeli.

Ne zaman aradı?

Açıklamayı yaptığımızın ertesi günü.

Ne dedi?

Teşekkür etti. “Verdiğiniz emekten dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca metni sizin okumanızdan büyük bir memnuniyet duydum” dedi.

Teşekkür ettim. Hep birlikte sürecin ilerleyebilmesi için birbirimize katkı sunmamız gerektiğini ifade ettim. Elinden geleni yapacağını söyledi. Sadece beni değil, Sırrı Süreyya Önder’i, Ahmet Türk’ü ve Tuncer Bakırhan’ı aradı.

Devlet Bey’in yaklaşımı karşısında şaşırmışsınız anladığım kadarıyla.

Biz şaşkınlığı şimdi değil, 1 Ekim’de yaşadık. O şaşkınlık yeni değil. 1 Ekim’de tokalaşma, 22 Ekim grup toplantısında yaptığı çağrı ve bizim kendisini ziyaretimizde söyledikleri… 1 Ekim itibariyle yaşananların sayın Bahçeli şahsında kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sürece bu kadar destek vermesi önemlidir. Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor.

İmralı’da değerlendirmesi olmuş zaten değil mi?

Evet, görüşme sırasında, evet. (Öcalan) “Sayın Bahçeli dönüştüyse herkes dönüşür” dedi.

Siz Bahçeli’nin tutumunu nasıl açıklıyorsunuz?

Türkiye’nin geleceği açısından artık herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi gereken bir dönem. Ortadoğu’da taşlar yeniden dizayn edilirken, Kürtlerin yıllardır yaşamış olduğu acılar, bedeller… Türk ve Kürtlerin birlikte yaşadığı bir coğrafyada artık buna ihtiyaç vardı. Bence sayın Bahçeli’nin girişimi de biraz bu minvalde.

Bundan sonra ne olmalı?

Hızlı adımlar atılmalı. Umut Hakkı başta olmak üzere birçok değişikliğin, reformların, paketlerin hızla çıkması gerekiyor. Cezaevlerinde çok sayıda insan haksız ve hukuksuz şekilde kalıyor. Siyasetçiler başta olmak üzere binlerce insan cezaevlerinde. Toplumu rahatlatmak açısından hızla birkaç adımın atılması gerekiyor. Cezaevleri ve Umut Hakkı… Bunlar insanlar üzerinde büyük etki bırakır, pozitif anlamda söylüyorum. Bunlar yapılırsa tabii ki devamı gelir, farklı şeyler konuşulur.

PKK’nın yanıtını nasıl yorumladınız?

Bu da kıymetli bir cevap bence. Başından beri onlar Öcalan’ın yanında duracaklarını ifade ediyorlardı. Ama Öcalan’ın koşullarının değişmesi gerektiğini de ifade ediyorlar. Bu adımlar atılırsa pürüz yaşanacağını düşünmüyorum.

Kilit nokta Suriye değil mi?

Suriye tabii önemli. Başından beri önemliydi. Şimdi de önemli. Bununla ilgili henüz netleşen şeyler yok açıkçası. Türkiye, nasıl bir tavır tutunur bilmiyoruz ama Ortadoğu’da Kürtlerin geleceğinin ve Kürtlerle birlikte hareket etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Suriye, bunların başında. Kürtlere sahip çıkmak lazım Suriye’de. Asla Kürtleri yalnız bırakmamak lazım. Türkiye, Kürtlerle birlikte hareket ederse kazanır. Kaybeden Türkiye olmaz.