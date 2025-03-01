Önder 'önümüzdeki hafta'yı işaret etti: Birçok şey netleşir

DEM Parti İmralı heyetinden Sırrı Süreyya Önder “Meselenin müşkül kısmını geride bıraktık. Önümüzdeki hafta devlet görevlileri ve siyasilerin de dahil olacağı bir dizi toplantı olur ve birçok şey netleşir” dedi.

Fotoğraf: DEM Parti

DEM Parti heyeti üç görüşmenin ardından 27 Şubat’ta Öcalan’ın ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ başlıklı açıklamasını İstanbul’da aktarmıştı.

Öcalan, tüm silahlı grupları ‘silah bırakma’ya, PKK’yı kendini feshetmeye çağırmıştı. PKK liderinin notunuysa DEM Partili Sırrı Süreyya Önder şöyle paylaşmıştı: “Şüphesiz pratikte silahların bırakılması ve PKK’nin kendini feshi demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir.”

Bugün bir açıklama yapan PKK çağrıya uyacaklarını ve ateşkes ilan ettiklerini duyurdu.

Sürecin nasıl ilerleyeceği henüz bilinmezken, ANKA‘ya konuşan Önder ‘önümüzdeki hafta birçok şeyin netleşeceğini’ söyledi.

‘Üç aylık sürede her şeyin düzenlenmiş olmasını ümit ediyoruz’

Önder şunları söyledi: “Artık meselenin müşkül kısmını geride bıraktık. Önümüzdeki hafta devlet görevlileri ve siyasilerin de dahil olacağı bir dizi toplantı olur ve birçok şey netleşir, bunlar daha da somutlaşır. Önümüzdeki üç aylık sürede her şeyin düzenlenmiş olmasını ümit ediyoruz.”

‘Kandil’e video gönderilip gönderilmediğini bilmiyorum’

“Kandil’e Abdullah Öcalan’ın videolu mesajı mı gönderildi?” sorusunaysa “İmralı’da çekim yapıldı ama gönderilip gönderilmediğini bilmiyorum” yanıtını verdi.

‘Kendi gündemimizi bir hale koyarsak…’

Önder ‘silahların bırakılmasının pratikte nasıl olacağına’ dair soru üzerineyse “Onlar için şimdiden hiçbir şey söyleyemem. Önemli olan ortaya konulan irade ve kararlılık. Gerisi her türlü düzenlenir” dedi.

DEM Partili vekil sözlerini şöyle noktaladı: “Önce samimiyetle ve ciddiyetle biz kendi gündemimizi Türkiye olarak bir hale ve yola koyarsak dünyayı ve bölgeyi değiştirebilecek güçte demokratik hamleler birbiri ardına gelir.”



