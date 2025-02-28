İmamoğlu: Çağrıyı değerli buluyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısını ‘değerli bulduklarını’ duyurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. Fotoğraf: AA

DEM Parti heyeti üç görüşmenin ardından dün Öcalan’ın ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ başlıklı açıklamasını İstanbul’da aktarmıştı.

Öcalan, PKK ve tüm silahlı gruplara ‘silah bırakma’ çağrısı yapmıştı. Açıklamada yer almayan şu notunuysa DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ayrıca paylaşmıştı: “Şüphesiz pratikte silahların bırakılması ve PKK’nin kendini feshi demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir.”

Çağrıya İmamoğlu’ndan da destek geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in paylaşımını alıntılayan İBB başkanının X’teki açıklaması şöyle:

* Terörü bitirecek, şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin helalliğini alacak her girişim ülkemiz adına değerlidir ve önemlidir. Bu vesileyle çağrıyı değerli buluyoruz. Ancak, sorumluluk sadece tek bir tarafın değil, bu ülkeyi yönetenlerin de omuzlarındadır. Türkiye’nin gerçekten demokratik, insan haklarına ve hukuka uygun ilkelerle yönetilmesi asıl meseledir.

* Cumhuriyet fikri tam da bunu tarif eder; koşulsuz tüm yurttaşlarını kapsar ve kucaklar. Hep birlikte, geçmişin acılarından ders çıkararak, ortak geleceğimizi barış içinde inşa etmek zorundayız. Özgür ve demokratik bir Türkiye için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.