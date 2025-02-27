ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bölgeye barış getirmeye yardımcı olacak

Beyaz Saray, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın ‘silah bırakma’ çağrısının bölgeye barışı getirmeye yardımcı olmasının beklendiğini belirtti.

Beyaz Saray. Fotoğraf: Unsplash

DEM Parti heyeti üç görüşmenin ardından bugün Öcalan’ın ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ başlıklı açıklamasını İstanbul’da aktarmıştı. Öcalan, PKK ve tüm silahlı gruplara ‘silah bırakma’ çağrısı yapmıştı.

Çağrının ardından ABD’den ilk resmi açıklamayı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes yaptı.

Hughes’ün yazılı açıklaması şöyle:

“Bu önemli bir gelişme ve Türk müttefiklerimizin ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki DEAŞ karşıtı ortakları konusunda rahatlamasına yardımcı olacağını umuyoruz. Bunun bu sorunlu bölgeye barış getirmeye yardımcı olacağına inanıyoruz.”