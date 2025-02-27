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SDG lideri Mazlum Abdi: Silah bırakma çağrısı bizimle ilgili değil

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı Mazlum Abdi, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın ‘silah bırakma’ çağrısını memnuniyetle karşıladığını, ancak bu çağrının ‘Suriye’de kendileriyle bir ilgisi olmadığı’nı söyledi.

Fotoğraf: Arşiv (Reuters)

DEM Parti heyeti üç görüşmenin ardından bugün Öcalan’ın ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ başlıklı açıklamasını İstanbul’da aktarmıştı. Öcalan, PKK ve tüm silahlı gruplara ‘silah bırakma’ çağrısı yapmıştı.


Omurgasını YPG’nin oluşturduğu SDG’nin lideri Abdi, Al Arabiya‘nın aktardığına göre Öcalan’ın çağrısını ‘tarihi’ diye niteleyerek memnuniyetle karşıladığını söyledi.

SDG, Kuzeydoğu Suriye’yi kontrol ediyor. Omurgasını YPG oluştururken Türkiye, YPG’yi terör örgütü olarak tanımlıyor.

Abdi, Öcalan’ın çağrısının sadece PKK için geçerli olduğunu belirterek “Suriye’de bizimle bir ilgisi yok” dedi.

Abdi ayrıca bu çağrının bölgede olumlu sonuçlar doğuracağını da sözlerine ekledi.

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