Öcalan'ın çağrısı: Özel'e göre 'bir yılı aşkın süredir müzakere yürütülüyor'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PKK lideri Abdullah Öcalan’la bir yılı aşkın müzakere yapıldığını öne sürdü ve ekledi: “20’nin üzerinde hukukçudan oluşan bir masa, bir yerde çalışma yapıyor.”

Fotoğraf: CHP

DEM Parti heyeti üç görüşmenin ardından dün Öcalan’ın ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ başlıklı açıklamasını İstanbul’da aktarmıştı.

Öcalan, PKK ve tüm silahlı gruplara ‘silah bırakma’ çağrısı yapmıştı. Açıklamada yer almayan şu notunuysa DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ayrıca paylaşmıştı: “Şüphesiz pratikte silahların bırakılması ve PKK’nin kendini feshi demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir.”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı ziyaret eden Özel, Öcalan’ın ‘silah bırakma’ çağrısıyla ilgili soru üzerine konuştu ve şu iddiayı ortaya attı:

* Şeffaflığa, samimiyete vurgu yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşları neyin ne olduğunu bilen, gören insanlardır. 2025’te bir iktidar partisinin ve ülkenin cumhurbaşkanının milletin aklıyla alay etmesini de doğru bulmuyorum.

’20’nin üzerinde hukukçu çalışma yapıyor’

* Bir yandan bir yılı aşkın süredir bir müzakereyi yürüteceksiniz. Yaptığınız, yapılan görüşmelere devlet adına birisi tam yetkili, dört kişilik bir heyet eşlik edecek. Bu konudan dakika dakika haberiniz olacak. Anayasa Mahkemesi’nin bir üyesi, Yargıtay’dan üyeler, yüksek hakimlerin bulunduğu 20’nin üzerinde hukukçudan oluşan bir masa bir yerde çalışma yapıyor olacak sizin bilginizle.

* Sonra millete “Bir şeyler oluyor, kendiliğinden oluyor. Sayın Bahçeli de güzel konuştu, ben bir şey demiyorum. Benimle ilgisi yok. Olursa sahiplenirim. İyi sonuçlar olursa bana yarasın, kötü sonuçlar olursa uzak durayım…” Bu millet böyle kandırılabilecek, zekası hafife alınabilecek bir millet değil.

Özel iddia ettiği çalışmanın içeriğine ilişkinse bilgi vermedi.

CHP lideri ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a şunları dedi:

‘Büyükbaba numarası yapıyor’

* Bir işi yapacaksan onun sorumluluğunu alacaksın, cesaretini göstereceksin. Bana da ana muhalefet olarak denetim ve geleceğin iktidar partisi olarak destek görevi vermiş. Ben görevimden kaçmıyorum. Mertçe burada duruyorum. Aktörlerin pozisyonları belli, bir kişinin pozisyonu güya belli değil.

‘Samimiyet, açıklık, şeffaflık olacak’

* Her şeyi biliyor da işine gelince duyan, işine gelmeyince kulağı sağır olan büyükbaba numarası yapıyor bize. Artık samimiyete ihtiyaç var. Bu sürecin neresinde olduğunuzu herkes biliyor. Tam göbeğindesiniz. Öyle gizli ajandanızın… Her şeyi bir yana bırakacaksınız. Samimiyet, açıklık, şeffaflık olacak. Günün bu vaktinde çıkıp da ‘Kral çıplak’ diye bir çocuğun bağırmasını mı bekleyeceğiz? Kimse kimseyi kandırmasın.