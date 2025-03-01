Bahçeli, Bakırhan'ı aramış: 'Bu ülkeyi birlikte demokratikleştireceğiz'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısından hemen sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisini arayarak şunu söylediğini aktardı: “Rahat olun, bu ülkeyi birlikte demokratikleştireceğiz.”

Fotoğraflar: AA

DEM Parti heyeti üç görüşmenin ardından 27 Şubat’ta Öcalan’ın ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ başlıklı açıklamasını İstanbul’da aktarmıştı.

Öcalan, tüm silahlı grupları ‘silah bırakma’ya, PKK’yı kendini feshetmeye çağırmıştı. PKK liderinin notunuysa DEM Partili Sırrı Süreyya Önder şöyle paylaşmıştı: “Şüphesiz pratikte silahların bırakılması ve PKK’nin kendini feshi demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir.”

PKK bugün çağrıya uyacağını ve ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Sağlık sorunları nedeniyle evinde dinlendiği açıklanan Bahçeli’nin çağrı öncesi veya sonrası DEM Partililerle temasa geçip geçmediği merak konusuydu.

Medya Haber’e konuk olan Bakırhan, Bahçeli’nin çağrıdan hemen sonra ‘kendisini aradığını’ açıkladı.

Bakırhan görüşmeyi şöyle anlattı:

“Sayın Öcalan 1 Ekim çıkışını (Bahçeli’nin ilk çağrısı) önemsiyor, çok değerli buluyor. Oraya da özel bir zaman ayırdı. Sayın Bahçeli’nin tam da bu çağrıdan sonra rolünü oynayabileceğini söyledi.

Canlı yayından sonra Bahçeli beni aradı, tebrik etti. ‘Rahat olun bu ülkeyi birlikte demokratikleştireceğiz. Demokrasi için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Ben durduğum yerdeyim. Demokrasi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım’ dedi.

Teşekkür etti, ben de şaşırdım. gayet ses tonu yerindeydi. Açıklamayı takip etmiş. Ben de tekrar ‘Geçmiş olsun’ dedim.”