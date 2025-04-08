Mahir Polat için ek tahlil ve tetkik istendi

Adli Tıp Kurumu, sağlık durumu kritik tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat için ek tetkik ve tahlil istedi.

Mahir Polat. Fotoğraf: İBB

DHA‘nın haberine göre Polat bu ‘eksik’ tetkik ve tahliller için yeniden hastaneye gidecek.

Polat’ın tutukluluğuyla ilgili karar bunların da incelenmesinden sonra verilecek.

Ne olmuştu?

İBB odaklı ‘terör’ soruşturmasında 23 Mart’ta tutuklanan 50 yaşındaki Polat emniyetteki ifadesinde sağlık sorunlarından söz etti, “İki damarımda tıkanıklık mevcut” dedi. Dört kez anjiyo geçiren Polat’ın toplam altı stenti bulunduğu biliniyor.

Nitekim Polat, 27 Mart’ta hastaneye kaldırıldı, doktoru duruma dil altı hapıyla müdahale ettti.

Polat 30 Mart’ta anjiyo oldu, ertesi gün yeniden cezaevine götürüldü.

Avukatı Erkam Erdem 4 Nisan’da X hesabından şöyle dedi: “Mahir Polat’ın hipertansiyon nedeniyle kalp krizi ve beyin kanaması riski sürüyor.”

Erdem ardından şu mesajı paylaştı: “Mahir beyin hastaneye sevki acil bir durum nedeniyle değil rapor alınması maksadıyla yapılmış. Cezaevi kampüsü içerisinde bulunan hastanede bir heyetin toplandığı ve bir değerlendirme yapacakları söyleniyor.“

Polat aynı gün cezaevi kampüsündeki hastanede kurul karşısına çıktı. Kurul, Polat’ın Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesini kararlaştırdı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Polat’ın ‘sağlık durumunun hekimlerce dikkatle takip edildiğini, tüm kontrol ve tedavisinin eksiksiz yapıldığını’ söyledi.

5 Nisan’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Hiç kimsenin bir endişesi olmasın” diye konuştu.

Aynı gün Avukatı Erdem “Kaybedecek bir zamanımız kalmadı! Her dakika risk içeriyor” dedi.

6 Nisan’da Erdem şöyle yazdı: “Durumu abartısız ve eksiksiz bildiriyorum: Hayati tehlikesi devam ediyor, cezaevi koşulları sağlığına mütemadiyen zarar veriyor.”

Polat’ın tam teşekküllü bir hastaneye sevki ve tutuksuz yargılanması için günlerdir sosyal medyada sayısız paylaşım yapıldı. Ancak Polat hala cezaevinde tutuluyor.

İBB genel sekreter yardımcısı dün sabah Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Muayenesi yapılan Polat daha sonra yeniden Silivri Cezaevi’ne götürüldü.