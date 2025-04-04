Avukatı duyurdu: Mahir Polat 'rapor' için hastaneye sevk edilmiş

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat yeniden hastaneye sevk ediliyor. Polat’ın avukatı Erkam Erdem’in paylaştığına göre sevk ‘acil durum nedeniyle rapor alma’ amacıyla yapıldı.

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İBB odaklı ‘terör’ soruşturmasında 23 Mart’ta tutuklanan Polat emniyetteki ifadesinde sağlık problemlerinden söz etmişti. Polat “Bunun dışında iki damarımın tıkanıklığı mevcuttur” demişti.

Polat, 27 Mart’ta sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmış, doktoru duruma dil altı hapıyla müdahale etmişti. Polat 30 Mart’ta anjiyo olmuş, ertesi gün yeniden cezaevine götürülmüştü.

Erdem, X hesabından “Mahir beyi hastaneye sevk ediyorlar. Henüz hangi hastane olduğunu teyit edemedik” paylaşımında bulundu.

‘Sevk rapor için yapılmış’

Erdem ikinci paylaşımındaysa şu bilgiyi verdi: “İlk edindiğimiz bilgiye göre Mahir beyin hastaneye sevki acil bir durum nedeniyle değil rapor alınması maksadıyla yapılmış. Cezaevi kampüsü içerisinde bulunan hastanede bir heyetin toplandığı ve bir değerlendirme yapacakları söyleniyor.”

‘Beyin kanaması riski daimi‘

Avukat Erdem dün şu açıklamayı yapmıştı: “Mahir Polat’ın hastaneden taburcu edilmesi sağlığının stabil hale geldiğini göstermiyor. Hipertansiyon devam ediyor, bu tansiyon beynine, böbreklerine ve özellikle kalbine zarar vermeye devam ediyor ve kalp krizi, beyin kanaması riski daimi.

Umudumuz ve beklentimiz bu sürecin Mahir Beyin sağlığı üzerinde kalıcı etkileri olmadan tamamlanması, geçen hafta yaptığımız ve Savcılıkça kabul gören tam teşekküllü hastaneye sevk talebimizin bir an önce karşılanarak Mahir Beyin tahliye edilmesi.“