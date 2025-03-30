Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat anjiyo oldu.
İBB odaklı ‘terör’ soruşturmasında tutuklanan Polat emniyetteki ifadesinde sağlık problemlerinden bahsetmiş, iki hafta önce anjiyo olduğunu, toplam altı stenti bulunduğunu söylemişti. Polat “Bunun dışında iki damarımın tıkanıklığı mevcuttur” demişti.
Avukatları sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi talep etmiş ama Polat yine de tutuklanmıştı.
Polat, dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, uzun süre tansiyonu düşürülemeyince yoğun bakıma alınmıştı.
Avukatı Erkam Erdem, Sözcü TV’de Polat’ın anjiyo olduğunu duyurdu. Avukatın aktardığına göre Polat’a yeni stent takılmamış, damarların durumuna bakılmış.