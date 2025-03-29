Avukatı duyurdu: Mahir Polat anjiyoya alınıyor

Hastaneye kaldırılan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat anjiyo olacak.

Mahir Polat.

İBB odaklı ‘terör’ soruşturmasında 23 Mart’ta tutuklanan Polat emniyetteki ifadesinde sağlık problemlerinden söz etmişti. Polat “Bunun dışında iki damarımın tıkanıklığı mevcuttur” demişti.

Polat, 27 Mart’ta sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmış, doktoru duruma dil altı hapıyla müdahale etmişti.

Halk TV’ye konuşan Polat’ın avukatı Erkam Erdem şu açıklamayı yaptı:

“Mahir Bey Silivri Cezaevi’nden çıkarılarak bir hastaneye sevk edilmiş. Hangi hastaneye sevk edildi bilmiyoruz. Beklediğimiz sevk mi sıkıntılı bir durum mu öğrenmeye çalışıyoruz.“

Yetkililerle görüşmelerin ardından Erdem, Polat’ın yüksek tansiyon nedeniyle Başakşehir’deki Mehmet Akif Ersoy Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildiğini duyurdu.

Avukatı, Polat’ın durumunun kritik olduğunu şu sözlerle açıkladı:

“Polat yüksek tansiyonu nedeniyle hastaneye sevk edilmiş. Tetkikleri yapılmasının ardından doktorlar anjiyo kararı almış. Bu sevk bizim doktor raporu talebimiz sonucu olmamıştır. Kritik bir müdahale söz konusu.”