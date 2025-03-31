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Yaramazlara biraz batar!

Anjiyo olmuştu: Mahir Polat yeniden cezaevine götürüldü

Cezaevinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve anjiyo yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat yeniden cezaevine götürüldü.

Fotoğraf: AA

İBB odaklı ‘terör’ soruşturmasında 23 Mart’ta tutuklanan Polat emniyetteki ifadesinde sağlık problemlerinden söz etmişti. Polat “Bunun dışında iki damarımın tıkanıklığı mevcuttur” demişti.


Polat, 27 Mart’ta sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmış, doktoru duruma dil altı hapıyla müdahale etmişti. Polat dün de anjiyo olmuştu.

Polat tedavisinin ardından yeniden cezaevine götürüldü.

‘Sağlık durumu iyi’

ANKA‘nın haberine göre avukatı Erkam Erdem, Polat’ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Erdem ayrıca cezaevi koşulları sebebiyle sağlık sorununun tekrar edebileceğine dikkat çekerek, Polat’ın tahliyesi için başvuracaklarını duyurdu.

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