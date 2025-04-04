Adalet bakanı: Mahir Polat'ın tedavisi eksiksiz yapılıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Genel Sekreteri Mahir Polat’ın ‘tüm kontrol ve tedavisinin eksiksiz yapıldığını’ söyledi.

Mahir Polat. Fotoğraf: AA

İBB odaklı ‘terör’ soruşturmasında 23 Mart’ta tutuklanan 50 yaşındaki Polat emniyetteki ifadesinde sağlık sorunlarından söz etmiş, “İki damarımda tıkanıklık mevcut” demişti. Dört kez anjiyo geçiren Polat’ı toplam altı stenti bulunduğu biliniyor.

Nitekim Polat, 27 Mart’ta hastaneye kaldırılmış, doktoru duruma dil altı hapıyla müdahale etmişti.

Polat 30 Mart’ta anjiyo olmuş, ertesi gün yeniden cezaevine götürülmüştü.

Avukatı Erkam Erdem bugün X hesabından şöyle dedi: “Mahir Polat’ın hipertansiyon nedeniyle kalp krizi ve beyin kanaması riski sürüyor.”

Erdem ardından şu mesajı paylaştı: “Mahir beyin hastaneye sevki acil bir durum nedeniyle değil rapor alınması maksadıyla yapılmış. Cezaevi kampüsü içerisinde bulunan hastanede bir heyetin toplandığı ve bir değerlendirme yapacakları söyleniyor.“

Polat bugün cezaevi kampüsündeki hastanede kurul karşısına çıktı. Kurul, Polat’ın Adli tıp Kurumu’na sevk edilmesini kararlaştırdı. Polat’ın ‘ilerleyen günlerde’ sevki bekleniyor.

Bakan Tunç da X‘ten şu açıklamayı yaptı:

“29 Mart 2025 tarihinde sağlık şikayetleri üzerine önce kurum polikliniğinde ilk müdahalesi yapılan ve ardından Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman hekimlerce gerekli tüm tetkik ve tedavileri eksiksiz şekilde gerçekleştirilen tutuklu Mahir Polat’ın sağlık durumu hekimler tarafından dikkatle takip edilmektedir.

Bu süreçte, hekimlerin uygun bulması üzerine hastaneden taburcu edilen tutuklunun Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sağlık kontrolleri ve ilaçla tedavisi devam etmektedir.

Adı geçen tutuklu, bugün itibariyle sağlık durumunun tespiti açısından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tetkiklerin ardından alınan Sağlık Kurulu Kararı gereğince Adli Tıp Kurumu’na sevki kararlaştırılmıştır.

Tüm bu süreçlerde tutuklunun bütün kontrolleri, tedavisini gerçekleştiren hekimlerin raporları doğrultusunda eksiksiz şekilde yerine getirilmektedir. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.”