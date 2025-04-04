Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yükselen çığlık: Mahir Polat derhal serbest bırakılsın

Sağlık durumu kritik tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat için sosyal medyadan aynı çığlık yükseliyor: Derhal serbest bırakın.

İBB odaklı ‘terör’ soruşturmasında 23 Mart’ta tutuklanan 50 yaşındaki Polat emniyetteki ifadesinde sağlık sorunlarından söz etmiş, “İki damarımda tıkanıklık mevcut” demişti. Dört kez anjiyo geçiren Polat’ın toplam altı stenti bulunduğu biliniyor.


Nitekim Polat, 27 Mart’ta hastaneye kaldırılmış, doktoru duruma dil altı hapıyla müdahale etmişti. 

Polat 30 Mart’ta anjiyo olmuş, ertesi gün yeniden cezaevine götürülmüştü.

Avukatı Erkam Erdem bugün X hesabından şöyle dedi: “Mahir Polat’ın hipertansiyon nedeniyle kalp krizi ve beyin kanaması riski sürüyor.”

Erdem ardından şu mesajı paylaştı:Mahir beyin hastaneye sevki acil bir durum nedeniyle değil rapor alınması maksadıyla yapılmış. Cezaevi kampüsü içerisinde bulunan hastanede bir heyetin toplandığı ve bir değerlendirme yapacakları söyleniyor.

Son gelen bilgi ise şu: AA’nın haberine göre Polat bugün cezaevi kampüsündeki hastanede kurul karşısına çıktı. Kurul, Polat’ın Adli tıp Kurumu’na sevk edilmesini kararlaştırdı. Polat’ın ‘ilerleyen günlerde’ sevki bekleniyor.

Polat’ın tam teşekküllü bir hastaneye sevki ve tutuksuz yargılanması için günlerdir sosyal medyada sayısız paylaşım yapıldı. Ancak Polat hala cezaevinde tutuluyor.

Bazı X paylaşımları şöyle:

Berna Laçin

Banu Güven

Yılmaz Özdil

Cemal Enginyurt

Barış Atay

Zafer Arapkirli

Kemal Okuyan

Sera Kadıgil

Barbaros Şansal

Gülben Ergen

Tülin Özen

Mert Fırat

Ahmet Ümit

Zülfü Livaneli

Avukatı duyurdu: Mahir Polat ‘rapor’ için hastaneye sevk edilmiş

Mahir Polat’ın avukatı: Kalp krizi ve beyin kanaması riski sürüyor

Anjiyo olmuştu: Mahir Polat yeniden cezaevine götürüldü

Mahir Polat anjiyo oldu

Avukatı açıkladı: Mahir Polat koğuşa geri götürüldü

Mahir Polat hastaneye kaldırıldı

İBB yetkilisi Mahir Polat’a 50 liralık para transferi sorulmuş

SON HABERLER

Yükselen çığlık: Mahir Polat derhal serbest bırakılsın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi odaklı ‘terör’ soruşturmasından tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat yeniden tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden hastaneye sevk edildi. Sanatçılar, siyasetçiler ve gazeteciler sosyal medyadan “Mahir Polat serbest bırakılsın” diyor.