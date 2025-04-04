Yükselen çığlık: Mahir Polat derhal serbest bırakılsın

Sağlık durumu kritik tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat için sosyal medyadan aynı çığlık yükseliyor: Derhal serbest bırakın.

İBB odaklı ‘terör’ soruşturmasında 23 Mart’ta tutuklanan 50 yaşındaki Polat emniyetteki ifadesinde sağlık sorunlarından söz etmiş, “İki damarımda tıkanıklık mevcut” demişti. Dört kez anjiyo geçiren Polat’ın toplam altı stenti bulunduğu biliniyor.

Nitekim Polat, 27 Mart’ta hastaneye kaldırılmış, doktoru duruma dil altı hapıyla müdahale etmişti.

Polat 30 Mart’ta anjiyo olmuş, ertesi gün yeniden cezaevine götürülmüştü.

Avukatı Erkam Erdem bugün X hesabından şöyle dedi: “Mahir Polat’ın hipertansiyon nedeniyle kalp krizi ve beyin kanaması riski sürüyor.”

Erdem ardından şu mesajı paylaştı: “Mahir beyin hastaneye sevki acil bir durum nedeniyle değil rapor alınması maksadıyla yapılmış. Cezaevi kampüsü içerisinde bulunan hastanede bir heyetin toplandığı ve bir değerlendirme yapacakları söyleniyor.“

Son gelen bilgi ise şu: AA’nın haberine göre Polat bugün cezaevi kampüsündeki hastanede kurul karşısına çıktı. Kurul, Polat’ın Adli tıp Kurumu’na sevk edilmesini kararlaştırdı. Polat’ın ‘ilerleyen günlerde’ sevki bekleniyor.

Polat’ın tam teşekküllü bir hastaneye sevki ve tutuksuz yargılanması için günlerdir sosyal medyada sayısız paylaşım yapıldı. Ancak Polat hala cezaevinde tutuluyor.

Bazı X paylaşımları şöyle:

Berna Laçin

Atatürk’ün rehin düşen düşman askerine yapmadığı , Mahir Polat’a yapıldı .#MahirPolatıSerbestBırakın — berna lacin🌟 (@bernalacin35_5) April 4, 2025

Banu Güven

Yılmaz Özdil

Mesele hukuksuzluğu aştı, göz göre göre cinayete gidiyor, varlığıyla onur duyduğumuz Mahir Polat’ı serbest bırakın — Yılmaz ÖZDİL (@Yilmaz_Ozdill) April 4, 2025

Cemal Enginyurt

Mahir Polat'a insanlık suçu işliyorsunuz.

Hizbullahçı katilleri hasta diye affeden siz.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu olan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, cezaevi içerisindeki hastaneye sevk edildi görmezden geliyorsunuz.

Nasıl bir kininiz var?

YAZIKLAR OLSUN. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) April 4, 2025

Barış Atay

Zafer Arapkirli

Kemal Okuyan

Durumu kötüleşen Mahir Polat, ayağa kalkan toplumu “terbiye etmek” için cezaevinde tutulmaya devam ediyor. “Bakın biz ne kadar acımasızız” mesajı bu. Gereksiz. Bir, bunu herkes biliyor zaten. İki, kimsenin terbiye olmaya niyeti yok. Mahir Polat serbest bırakılmalıdır! — Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) April 4, 2025

Sera Kadıgil

Hasta bir insana işkence etmeyi bırakın!



Suçsuz olduğunu çok iyi bildiğiniz bir insanın CANIYLA oynamayı bırakın!



MAHİR POLAT’I DERHAL SERBEST BIRAKIN!#MahirPolatıSerbestBırakın https://t.co/0AuWukRtiG — Sera Kadıgil (@serakadigil) April 4, 2025

Barbaros Şansal

Gülben Ergen

Tutuksuz yargılanamaz mı?

Ev hapsi alamaz mı?

Kesinleşmiş suçu bu kadar ağır mı?#MahirPolat https://t.co/DYHpRIVKgB — Gülben Ergen (@gulbenergen) April 4, 2025

Tülin Özen

Mert Fırat

Mahir Polat tutuksuz yargılanmalıdır!Adaletin, cezanın, işleyişin en temel sınavlarından birinde tamamen sınıfta kalınmıştır. Bir insanın yaşamı bu kadar kolay gözden çıkarılmamalı. Çünkü mesele artık Mahir Polat değil; mesele, herkesin canı ve onun ne kadar kıymetli?

“Mahir… — Mert FIRAT (@mert__firat) April 4, 2025

Ahmet Ümit

Zülfü Livaneli