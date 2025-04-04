Avukatından açıklama: Mahir Polat'ın tahliyesi için itiraz dilekçesi verdik

Sağlık durumu kritik tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın avukatı müvekkilinin tahliyesi için itiraz dilekçesini verdiklerini duyurdu.

Fotoğraf: İBB

İBB odaklı ‘terör’ soruşturmasında 23 Mart’ta tutuklanan 50 yaşındaki Polat emniyetteki ifadesinde sağlık sorunlarından söz etmiş, “İki damarımda tıkanıklık mevcut” demişti. Dört kez anjiyo geçiren Polat’ı toplam altı stenti bulunduğu biliniyor.

Nitekim Polat, 27 Mart’ta hastaneye kaldırılmış, doktoru duruma dil altı hapıyla müdahale etmişti.

Polat 30 Mart’ta anjiyo olmuş, ertesi gün yeniden cezaevine götürülmüştü.

Avukatı Erkam Erdem dün, Mahir Polat’ın hipertansiyon nedeniyle kalp krizi ve beyin kanaması riskinin sürdüğünü söylemişti.

Polat bu sabah cezaevi kampüsündeki hastanede kurul karşısına çıktı. Kurul, Polat’ın Adli tıp Kurumu’na sevk edilmesini kararlaştırdı. Polat’ın ‘ilerleyen günlerde’ sevki bekleniyor.

Bu arada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Polat’ın ‘tüm kontrol ve tedavisinin eksiksiz yapıldığını’ söyledi.

Avukat Erkam Erdem, X hesabından yayınladığı gönderide Polat’ın cezaevi koşullarında sağlığının kötüleştiğini belirterek acilen tahliye talep ettiklerini belirtti:

“Mahir Polat’ın cezaevi koşullarında kötüleşen sağlık durumu nedeniyle tahliyesi için itiraz dilekçemizi verdik. Dilekçemizde de belirttiğimiz gibi, müvekkilimiz 29 Mart 2025 tarihinde 24-11’e çıkan tansiyonu nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılmış ve Bt görüntüleme anjiyo işlemi yapılmış olmasına rağmen tahliye edilmemiştir.

Hipertansiyon durumu, gece ve gündüz tansiyon farklılıkları ve daha önce geçirdiği anjiyolar sonucu stent takılmış olması, beyin kanaması riskini devam ettirmektedir.

Mevcut sağlık raporları, tutukluluğunun sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenle adli kontrol tedbirleri uygulanarak acilen tahliye edilmesini talep etmekteyiz.

Sürecin hukukun temel ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmesini bekliyor, kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.”