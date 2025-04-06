Mahir Polat'ın avukatı: Tansiyonunun normal olduğu tek bir ölçüm yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın avukatı Erkam Erdem, şu açıklamayı yaptı: “Durumu abartısız ve eksiksiz bildiriyorum: Hayati tehlikesi devam ediyor, cezaevi koşulları sağlığına mütemadiyen zarar veriyor.”

Solda Mahir Polat. Fotoğraf: AA

Erdem, dün geceki X paylaşımında şöyle demişti: “Kaybedecek bir zamanımız kalmadı! Müvekkilim Mahir Polat için cezaevinde geçirdiği her dakika risk içeriyor.”

Bugün de Polat’ın tansiyon değerlerini paylaşan Erdem X’ten şunları söyledi:

“Mahir Polat’ın hastaneden ek ilaç tedavisi ile taburcu edildikten hipertansiyonunun devam ettiğini söylemiştim. Burada ölçümlerini paylaşıyorum. Tansiyonunun normal olduğu tek bir ölçüm yok. Birçoğu hastaneye yeniden kaldırılmasını gerektirecek nitelikte. Durumu abartısız ve eksiksiz bildiriyorum: Hayati tehlikesi devam ediyor, cezaevi koşulları sağlığına mütemadiyen zarar veriyor.”

Ne olmuştu?

İBB odaklı ‘terör’ soruşturmasında 23 Mart’ta tutuklanan 50 yaşındaki Polat emniyetteki ifadesinde sağlık sorunlarından söz etti, “İki damarımda tıkanıklık mevcut”dedi. Dört kez anjiyo geçiren Polat’ın toplam altı stenti bulunduğu biliniyor.

Nitekim Polat, 27 Mart’ta hastaneye kaldırıldı, doktoru duruma dil altı hapıyla müdahale ettti.

Polat 30 Mart’ta anjiyo oldu, ertesi gün yeniden cezaevine götürüldü.

Avukatı Erkam Erdem 4 Nisan’da X hesabından şöyle dedi: “Mahir Polat’ın hipertansiyon nedeniyle kalp krizi ve beyin kanaması riski sürüyor.”

Erdem ardından şu mesajı paylaştı: “Mahir beyin hastaneye sevki acil bir durum nedeniyle değil rapor alınması maksadıyla yapılmış. Cezaevi kampüsü içerisinde bulunan hastanede bir heyetin toplandığı ve bir değerlendirme yapacakları söyleniyor.“

Polat aynı gün cezaevi kampüsündeki hastanede kurul karşısına çıktı. Kurul, Polat’ın Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesini kararlaştırdı. Polat’ın ‘ilerleyen günlerde’ sevki bekleniyor.

Mahir Polat’ın tam teşekküllü bir hastaneye sevki ve tutuksuz yargılanması için sosyal medyada sayısız paylaşım yapıldı. Ancak hala cezaevinde tutuluyor.

Son olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Polat’ın ‘tüm kontrol ve tedavisinin eksiksiz yapıldığını’ söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da “Hiç kimsenin bir endişesi olmasın” dedi.