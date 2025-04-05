Cumhurbaşkanı yardımcısı, Mahir Polat için adli tıpı işaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sağlık durumu kritik tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat için “Hiç kimsenin bir endişesi olmasın” dedi.

Fotoğraf: AA

Polat için adalat bakanının ardından cumhurbaşkanı yardımcısından açıklama geldi.

CNN Türk’e konuk olan Yılmaz, şunları söyledi:

“Devlet kurumlarına düşen insanların sağlığını korumaktır. Mahir Polat konusunda hastaneye sevki oluyor.

Ardından bu şikayetler devam ettiği için adli tıpa müracaat söz konusu. Adli tıp uzman kurum. Onun kararı neyse o yönde de işlem yapılacaktır.

İşlediği suç ne olursa olsun hapishanede olanlar devletimize ve hukuka emanettir. Hiç kimsenin bir endişesi olmasın.“

Ne olmuştu?

İBB odaklı ‘terör’ soruşturmasında 23 Mart’ta tutuklanan 50 yaşındaki Polat emniyetteki ifadesinde sağlık sorunlarından söz etti, “İki damarımda tıkanıklık mevcut” dedi. Dört kez anjiyo geçiren Polat’ın toplam altı stenti bulunduğu biliniyor.

Nitekim Polat, 27 Mart’ta hastaneye kaldırıldı, doktoru duruma dil altı hapıyla müdahale ettti.

Polat 30 Mart’ta anjiyo oldu, ertesi gün yeniden cezaevine götürüldü.

Avukatı Erkam Erdem 4 Nisan’da X hesabından şöyle dedi: “Mahir Polat’ın hipertansiyon nedeniyle kalp krizi ve beyin kanaması riski sürüyor.”

Erdem ardından şu mesajı paylaştı: “Mahir beyin hastaneye sevki acil bir durum nedeniyle değil rapor alınması maksadıyla yapılmış. Cezaevi kampüsü içerisinde bulunan hastanede bir heyetin toplandığı ve bir değerlendirme yapacakları söyleniyor.“

Polat aynı gün cezaevi kampüsündeki hastanede kurul karşısına çıktı. Kurul, Polat’ın Adli tıp Kurumu’na sevk edilmesini kararlaştırdı. Polat’ın ‘ilerleyen günlerde’ sevki bekleniyor.

Polat’ın tam teşekküllü bir hastaneye sevki ve tutuksuz yargılanması için sosyal medyada sayısız paylaşım yapıldı. Ancak hala cezaevinde tutuluyor.

Son olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Polat’ın ‘tüm kontrol ve tedavisinin eksiksiz yapıldığını’ söyledi.