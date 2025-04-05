Mahir Polat'ın avukatı: Kaybedecek zamanımız kalmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın avukatı Erkam Erdem, müvekkilinin bir an önce tahliyesini istedi: “İl Sağlık Kurulu üyelerinin raporu da Mahir beyin cezaevi şartlarında kalamayacağını doğruluyor.”

Fotoğraf: İBB

İBB odaklı ‘terör’ soruşturmasında 23 Mart’ta tutuklanan 50 yaşındaki Polat emniyetteki ifadesinde sağlık sorunlarından söz etmiş, “İki damarımda tıkanıklık mevcut” demişti. Dört kez anjiyo geçiren Polat’ı toplam altı stenti bulunduğu biliniyor.

Nitekim Polat, 27 Mart’ta hastaneye kaldırılmış, doktoru duruma dil altı hapıyla müdahale etmişti.

Polat 30 Mart’ta anjiyo olmuş, ertesi gün yeniden cezaevine götürülmüştü.

Polat’ın avukatı Erdem X hesabından şu paylaşımı yaptım:

Günlerdir anlatmaya çalışıyoruz. Kaybedecek bir zamanımız kalmadı!

Müvekkilim Mahir Polat için cezaevinde geçirdiği her dakika risk içeriyor.

Sevgili Barış Terkoğlu cezaevi şartlarının Mahir bey için tehlikeli olduğunu bütün gerçekliğiyle ortaya koymuş.

Dün acil şekilde toplanan İl Sağlık Kurulu üyelerinin raporu da Mahir beyin cezaevi şartlarında kalamayacağını doğruluyor.

Dün detayını paylaştığım itirazımız doğrultusunda Mahir beyin ivedi şekilde tahliyesini talep ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeden.