İstanbul Tabip Odası: Adli tıp, Mahir Polat kararını bir an önce açıklamalı

İstanbul Tabip Odası “Adli Tıp Kurumu, (tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı) Mahir Polat’la ilgili kararını bir an önce açıklamalıdır” dedi.

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Tabip odasının internet sitesindeki açıklaması şöyle:

* Pek çok süreğen sağlık sorunu olduğu bilinen Mahir Polat’ın mevcut sağlık durumu ile ilgili gelişmeler avukatlarının aktardığı bilgiler aracılığıyla tarafımızca yakından takip edilmektedir.

* Mahir Polat’ın hastalıkları ile ilgili önceki raporlar, epikrizler vb. tarafımızca incelenmiş ve 28 Mart Cuma günü cumhuriyet savcılığına ‘eldeki bilgilerin Mahir Polat’ın takip ve tedavisinin ceza infaz kurumunda sürdürülmesinin güçlüğünü ortaya koyduğu, bu nedenle tutuklunun sağlık hizmetine erişim hakkı gözetilerek serbest bırakılmasının uygun olacağına dair kanaatimizle birlikte; aksi yönde bir tereddüt mevcutsa meslek odamızca oluşturulacak bağımsız bir heyet tarafından Mahir Polat’ın muayene edilebileceği ve tıbbi rapor düzenlenebileceği’ iletilmiştir.

* Aynı gün Mahir Polat’ın avukatlarına tutuklunun tam teşekküllü hastaneye sevk kararı alındığı iletilmiş ancak bunun bayram tatili sonrasında yapılacağı bildirilmiştir. Tam teşekküllü hastaneye sevk işlemi gerçekleşmeden 30 Mart Pazar günü acil olarak Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mahir Polat’a ertesi gün koroner anjiografi işlemi uygulanmış ve bir gün sonra yeniden Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmiştir.

* Uzatılmış bayram tatili süresince tam teşekküllü hastaneye sevki yapılmayan Mahir Polat için cezaevi kampüsü içerisinde bulunan hastanede görevli hekimlerden oluşturulan bir heyet tarafından sağlık durumunun cezaevi koşullarına uygun olup olmadığı yönünde Adli Tıp Kurumu’nca karar verilmesi istenmiştir. 7 Nisan Pazartesi günü Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bu yönde bir tespitin yapılması beklenmektedir.

‘Serbest bırakılmasının uygun olacağı kanaatimiz devam etmekte’

* İstanbul Tabip Odası olarak cumhuriyet savcılığına da ilettiğimiz ‘Mahir Polat’ın takip ve tedavisinin ceza infaz kurumunda sürdürülmesinin güç olduğunun, bu nedenle tutuklunun sağlık hizmetine erişim hakkı gözetilerek serbest bırakılmasının uygun olacağı’ yönündeki kanaatimiz devam etmektedir.

‘Bir an önce açıklanmalı’

* Önemli sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde tutulan ve sağlığını olumsuz şekilde etkilemesi muhtemel koşullarda mükerrer sevklere tabi tutulan Mahir Polat’ın sağlık durumunun cezaevi koşullarına uygun olup olmadığını tespit etmek için Adli Tıp Kurumu’nda 7 Nisan Pazartesi günü yapılan değerlendirmenin sonucunun bir an önce açıklanmasını talep ederiz.

Ne olmuştu?

İBB odaklı ‘terör’ soruşturmasında 23 Mart’ta tutuklanan 50 yaşındaki Polat emniyetteki ifadesinde sağlık sorunlarından söz etti, “İki damarımda tıkanıklık mevcut” dedi. Dört kez anjiyo geçiren Polat’ın toplam altı stenti bulunduğu biliniyor.

Nitekim Polat, 27 Mart’ta hastaneye kaldırıldı, doktoru duruma dil altı hapıyla müdahale ettti.

Polat 30 Mart’ta anjiyo oldu, ertesi gün yeniden cezaevine götürüldü.

Avukatı Erkam Erdem 4 Nisan’da X hesabından şöyle dedi: “Mahir Polat’ın hipertansiyon nedeniyle kalp krizi ve beyin kanaması riski sürüyor.”

Erdem ardından şu mesajı paylaştı: “Mahir beyin hastaneye sevki acil bir durum nedeniyle değil rapor alınması maksadıyla yapılmış. Cezaevi kampüsü içerisinde bulunan hastanede bir heyetin toplandığı ve bir değerlendirme yapacakları söyleniyor.“

Polat aynı gün cezaevi kampüsündeki hastanede kurul karşısına çıktı. Kurul, Polat’ın Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesini kararlaştırdı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Polat’ın ‘sağlık durumunun hekimlerce dikkatle takip edildiğini, tüm kontrol ve tedavisinin eksiksiz yapıldığını’ söyledi.

5 Nisan’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Hiç kimsenin bir endişesi olmasın” diye konuştu.

Aynı gün Avukatı Erdem “Kaybedecek bir zamanımız kalmadı! Her dakika risk içeriyor” dedi.

6 Nisan’da Erdem şöyle yazdı: “Durumu abartısız ve eksiksiz bildiriyorum: Hayati tehlikesi devam ediyor, cezaevi koşulları sağlığına mütemadiyen zarar veriyor.”

Polat’ın tam teşekküllü bir hastaneye sevki ve tutuksuz yargılanması için günlerdir sosyal medyada sayısız paylaşım yapıldı. Ancak Polat hala cezaevinde tutuluyor.

İBB genel sekreter yardımcısı dün sabah Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Muayenesi yapılan Polat daha sonra yeniden Silivri Cezaevi’ne götürüldü.

Adli tıp raporuna göre hakimliğin Polat’ın tutukluluk haline ilişkin karar vermesi bekleniyor.