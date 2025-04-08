Sağlık durumu kritik tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat holter takılarak yeniden cezaevine gönderildi. Polat’ın tansiyonu 24 saat takip edilecek.

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Polat’ın tutukluluğuyla ilgili rapor vermesi beklenen Adli Tıp Kurumu sabah ek tetkik ve tahlil istemişti. Polat bu kapsamda cezaevinden ‘tam teşekküllü’ bir hastaneye götürüldü.

Avukatı Erkam Erdem’in açıklamasına göre hastanede Polat’a tansiyonunun 24 saat boyunca takibi için holter takıldı ve ultrasona girdi. Ayrıca kalp ve anksiyete muayenesi yapıldı.

Erdem ardından “Bu şartlar altında dosya yarına kadar Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nden nihai bir değerlendirme yapmak üzere ATK’ya gitmeyecek görünüyor” diye yazdı.

Mahir bey yeniden cezaevine gönderildi. Tansiyonunun 24 saat takibi için holder takılmış, ultrason işlemi ile kalp ve anksiyete için muayene yapılmış.

Bu şartlar altında dosya yarına kadar Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinden nihai bir değerlendirme yapmak üzere ATK’ya… — Erkam Erdem (@ErkamErdem1) April 8, 2025

Ne olmuştu?

İBB odaklı ‘terör’ soruşturmasında 23 Mart’ta tutuklanan 50 yaşındaki Polat emniyetteki ifadesinde sağlık sorunlarından söz etti, “İki damarımda tıkanıklık mevcut” dedi. Dört kez anjiyo geçiren Polat’ın toplam altı stenti bulunduğu biliniyor.

Nitekim Polat, 27 Mart’ta hastaneye kaldırıldı, doktoru duruma dil altı hapıyla müdahale ettti.

Polat 30 Mart’ta anjiyo oldu, ertesi gün yeniden cezaevine götürüldü.

Avukatı Erkam Erdem 4 Nisan’da X hesabından şöyle dedi: “Mahir Polat’ın hipertansiyon nedeniyle kalp krizi ve beyin kanaması riski sürüyor.”

Erdem ardından şu mesajı paylaştı: “Mahir beyin hastaneye sevki acil bir durum nedeniyle değil rapor alınması maksadıyla yapılmış. Cezaevi kampüsü içerisinde bulunan hastanede bir heyetin toplandığı ve bir değerlendirme yapacakları söyleniyor.“

Polat aynı gün cezaevi kampüsündeki hastanede kurul karşısına çıktı. Kurul, Polat’ın Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesini kararlaştırdı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Polat’ın ‘sağlık durumunun hekimlerce dikkatle takip edildiğini, tüm kontrol ve tedavisinin eksiksiz yapıldığını’ söyledi.

5 Nisan’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Hiç kimsenin bir endişesi olmasın” diye konuştu.

Aynı gün Avukatı Erdem “Kaybedecek bir zamanımız kalmadı! Her dakika risk içeriyor” dedi.

6 Nisan’da Erdem şöyle yazdı: “Durumu abartısız ve eksiksiz bildiriyorum: Hayati tehlikesi devam ediyor, cezaevi koşulları sağlığına mütemadiyen zarar veriyor.”

Polat’ın tam teşekküllü bir hastaneye sevki ve tutuksuz yargılanması için günlerdir sosyal medyada sayısız paylaşım yapıldı. Ancak Polat hala cezaevinde tutuluyor.

İBB genel sekreter yardımcısı 7 Nisan sabahı Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi; muayenesinin ardından yeniden Silivri Cezaevi’ne götürüldü.

Adli tıp bu sabah ‘eksik’ olduğu gerekçesiyle Polat için ek tetkik ve tahlil istedi.