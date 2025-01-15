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Yaramazlara biraz batar!

Los Angeles için 'alev hortumu' uyarısı: Ölü sayısı 25'e yükseldi

ABD’nin Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda ölü sayısının 25’e yükseldiği bildirildi. Ayrıca bölgedeki hava koşullarının ‘alev hortumu’ yaratabileceği uyarısı yapıldı.

Fotoğraf: @KTLA / X

Los Angeles’ta yetkililer, kentte dokuz gündür süren orman yangınlarına ilişkin güncel detayları paylaştı.


Yangınlarda ölü sayısının 25’e yükseldiğini bildiren yetkililer, 12 binden fazla yapının tahrip olduğunu aktardı.

Palisades ve Eaton bölgelerindeki yangın, büyük ölçüde kontrol edilirken Ulusal Hava Durumu Servisi, şiddetli rüzgarlar ve kuru hava koşulları nedeniyle yeni yangınların çıkabileceği konusunda uyardı.

Fotoğraf: AA

Yangının yayılmasını önlemek amacıyla yetkililer, bölgedeki 77 binden fazla hanenin elektriğini kesti.

‘Alev hortumu’ uyarısı

Meteorologlar, bölgedeki hava koşullarının alev hortumlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

10 ila 50 metre yüksekliğe ulaşabilen ve nadir görülen alev hortumları, yangının şiddetini körükleyerek alevlerin büyümesine neden oluyor.

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