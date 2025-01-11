Los Angeles yanıyor: Ölü sayısı 11’e çıktı

ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles kentinde orman yangınlarında ölü sayısı 11’e yükseldi.

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Los Angeles ve çevresinde günlerdir süren orman yangınlarını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bölgedeki sağlık yetkilileri yangınlar nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

California Ormancılık ve Yangından Koruma Dairesi’nin verilerine göre yaklaşık 400 dönümlük bir alanı etkileyen Lidia yangınının yüzde 98’i, yaklaşık 770 dönümlük alanı etkileyen Hurst yangınının yüzde 70’i, yaklaşık 1050 dönümlük alanı kül eden Kenneth yangınınınsa yüzde 50’si kontrol edildi.

Yaklaşık 14 bin dönümlük alanı etkileyen Eaton yangınının yüzde üçü, yaklaşık 21 bin 600 dönümlük alanı kül eden Palisades yangınınınsa sadece yüzde sekizi kontrol edildi.

’10 helikopter ile bir uçak yolda’

Beyaz Saray su kovalı 10 donanma helikopterinin San Diego bölgesinden yola çıktığını ve bir yangın söndürme uçağının daha yolda olduğunu bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre şu anda beş büyük yangın söndürme uçağının ve 20’den fazla federal helikopterin çalışmalara destek verdiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı’ysa (Pentagon) yangın söndürme çalışmalarına destek için 500 personelin daha görevlendirildiğini duyurdu.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh’e ekip 200 emniyet görevlisi, bölgedeki yanıcı malzemelerin azaltılması için 14 ekibi ve 10 helikopterden oluşuyor.

Singh 24 saat içerisinde yangın söndürme çalışmalarına katılacak personel sayısının artmasını beklediklerini vurguladı.

750 dolarlık destek

ABD Başkanı Joe Biden’sa yangınlardan etkilenenlerin acil ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için tek seferlik 750 dolarlık ödeme yapılacağını duyurdu.

Los Angeles’ın Palisades ve Eaton bölgelerinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Yangınlarda 10 binden fazla yapı hasar gördü ya da tamamen kullanılamaz hale gelmişti.