Los Angeles’ta orman yangını: 30 bin kişi tahliye ediliyor

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Los Angeles’ta orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan yangın nedeniyle yaklaşık 30 bin kişi tahliye edildi.

Los Angeles’ta yangın. Fotoğraflar: New York Times

ABD basınındaki haberlere göre Los Angeles kentinde şiddetli rüzgarların kuru hava koşullarıyla birleşmesi nedeniyle orman yangınları başladı.

Yangında Pacific Palisades bölgesinde yaklaşık 3 bin hektarlık alan (yaklaşık 4 bin 201 futbol sahası) kül olurken yaklaşık 30 bin kişi için tahliye kararı çıkarıldı.

Bu arada, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Vali son olarak Los Angeles’ta ‘acil durum’ ilan etti.