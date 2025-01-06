ABD’de kar fırtınası: OHAL ilan eden eyalet sayısı yediye yükseldi

ABD’de kar, 13 eyalette etkisini sürdürüyor. En az üç kişi öldü, 1400 uçuş iptal edildi. Olağanüstü hal ilan eden eyalet sayısı beşten yediye çıktı.

Fotoğraf: AA

Hafta sonu Missouri ve Kansas eyaletlerinden başlayan ve bugün Maryland, Delaware, Washington D.C. bölgesi dahil 13 eyalete ulaşan şiddetli soğuk ve kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar fırtınası nedeniyle Kansas ve Missorui’de en az üç kişinin öldü ve 31 kişinin yaralandı.

Olağanüstü hal ilan eden Kentucky, Virginia, Kansas, Arkansas ve Missouri eyaletlerine bugün West Virginia ve New Jersey de eklendi.

Ülkenin başkenti Washington D.C’nin bazı bölgelerinde kar kalınlığı 40 santimetreye yaklaştı. Devlet okulları ve federal ofisler tatil edildi.

Washington DC belediye başkanı vatandaşlara, gerekmedikçe evden çıkmamalarını tavsiye etti.

Beyaz Saray sözcüsü de Başkan Joe Biden ve ekibinin kış şartlarını yakından takip ettiğini bildirdi.

1400 uçak seferi iptal

Bu sabah kar fırtınası nedeniyle ülkede 1400 uçuş iptal edildi, en az 750 uçuş ertelendi.

Ağaçların devrilerek elektrik hatlarına zarar vermesinden dolayı 350 bine yakın hanede elektrik kesintisi oldu.

Birçok eyalette buzlanma nedeniyle büyük otoyollar kapatıldı. Hafta sonundan bu yana Virginia, Indiana, Kansas ve Kentucky’de yüzlerce araba kazası oldu ve çok sayıda kişi yolda mahsur kaldı.

Hava sıcaklığının doğu yakasının üçte ikisinde eksi 7 ila 14 derecede olması bekleniyor. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), bugünden itibaren kar yağışının azalacağını ancak kutup soğuklarının bir süre daha etkisini sürdüreceği tahmininde bulundu.