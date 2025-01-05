ABD’de soğuk ve kar nedeniyle beş eyalette olağanüstü hal

ABD’de yoğun kar, buzlanma, şiddetli yağmur ve gök gürültülü fırtınalar nedeniyle Kentucky, Virginia, Kansas, Arkansas ve Missouri’de olağanüstü hal ilan edildi.

Ülkede son 10 yılın en şiddetli kar yağışı bekleniyor.

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ABD’nin farklı eyaletlerinden hava durumuna ilişkin uyarılar yapıldı.

Fırtına beklentisi nedeniyle 30 eyalette ‘alarm durumu’na geçilirken, vatandaşlara evde kalmaları tavsiye edildi.

ABD genelinde yaklaşık 1500 uçuş iptal edildi, 2 bin uçuşsa ertelendi. Bunun yanısıra bazı tren seferleri de iptal edildi.

Kentucky, Virginia, Kansas, Arkansas ve Missouri eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edilirken, ağır kış şartlarının ülke genelinde 62 milyon kişiyi etkileyeceği öngörülüyor.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’ne göre (NOAA) ‘son 10 yılın en şiddetli kar yağışı’ bekleniyor.