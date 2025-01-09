Los Angeles’taki orman yangınlarının maliyeti 52 ila 57 milyar dolar olabilir

ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde çıkan orman yangınlarının maliyeti 52 (1 trilyon 838 milyar lira) ila 57 (2 trilyon 15 milyar lira) milyar doları bulabilir.

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Kentte önceki gün başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle Pacific Palisades, Hurst, Eaton ve Woodley bölgelerine yayılmıştı. Yangında şu ana kadar iki kişi hayatını kaybederken çok sayıda insan da yaralandı.

Yetkililer bölgeden 30 bin kişinin tahliye edileceğini duyurmuştu.

Küresel hava tahmini hizmeti veren AccuWeather, California’daki orman yangınlarının ekonomik maliyetine ilişkin tahminini paylaştı.

Kurum, toplam hasar ve ekonomik kaybın 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olabileceğini bildirdi.

Yangında Pacific Palisades bölgesinde yaklaşık 3 bin hektarlık alan kül oldu.

California Valisi Gavin Newsom, açıklamasında yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini ve Los Angeles’ta ‘acil durum’ ilan edildiğini duyurmuştu.