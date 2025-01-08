Los Angeles’ta orman yangını: ‘Kontrol edilemiyor ve büyümeye devam ediyor’

ABD’nin Los Angeles kentinde şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını nedeniyle 33 bin kişi için tahliye kararı verildi.

Fotoğraflar: AA

Los Angeles’ta, saatte yaklaşık 80 kilometreye ulaşan rüzgarın kuru havayla birleşmesiyle yerel saatle 10:30’da orman yangınları başladı.

Yangında Pacific Palisades bölgesinde yaklaşık 3 bin hektarlık (4 bin 200 futbol sahası büyüklüğünde) alan kül oldu. 33 bin kişi için tahliye kararı çıkarıldı.

Vali kentte ‘acil durum’ ilan etti.

Bu arada, Pacific Palisades bölgesine 40 kilometre uzaklıkta, Eaton Kanyonu yakınlarında hızla büyüyen ikinci bir yangın başladı.

Poweroutage.us’a göre bölgede yaklaşık 320 bin kişi elektriksiz kaldı. 13 bin civarında konut ve iş yerinin de tehlikede olduğu söyleniyor.

Los Angeles İtfaiye Departmanı, birkaç kişinin yangın sebebiyle yaralandığını, yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiyecinin ciddi kafa travması geçirdiğini bildirdi.

Bölgedeki birçok okul eğitime ara verdi. Elektrik kesintileri nedeniyle metro hatlarında aksaklıklar oldu.

Federal kaynak sağlanacak

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın yerel yetkililerle temasta olduğunu bildirdi.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris de yangın söndürme çalışmaları için federal kaynak sağlanacağını açıkladı.

Yangınlarda iki kişi öldü

Los Angeles bölgesi itfaiye şefinin verdiği bilgilere göre yangınlarda şu ana kadar iki kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Bazı bölgelerde şiddetli rüzgar nedeniyle yangın söndürme uçakları kaldırılamadı.

Özellikle Pacific Palisades bölgesindeki yangının kontrol edilemediği ve büyümeye devam ettiği belirtildi.

Kentteki yangınlarda şu ana kadar 1000’den fazla bina yandı.

Bölge sakinlerine yangından korunmaları için gerekli tedbirleri almaları ve hızlı hareket etmeleri çağrısı yapıldı.

Belli bölgelerde yollar trafiğe kapatıldı ve tahliye edilen yerleşim yerlerindeki hırsızlık teşebbüslerine karşı uyarılar yapıldı.