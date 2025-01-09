Hollywood ünlüleri Los Angeles yangınından yönetimi sorumlu tutuyor

ABD’nin Los Angeles kentinde evleri yangında zarar gören bazı Hollywood ünlüleri, halen devam eden yangınlarla mücadele edemediği gerekçesiyle eyalet ve kent yönetimini eleştirdi.

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ABD’nin California eyaletinde Los Angeles kenti ve çevresindeki yangınlar yeni bölgelere sıçrayarak devam ediyor.

Kentin lüks Pacific Palisades bölgesinde evleri zarar gören bazı Hollywood ünlüleri, Los Angeles’ın Demokrat Belediye Başkanı Karen Bass’a tepkili.

Aktris Sarah Michelle Gellar, “Herkesin kentten tahliye edilmesini istiyorsunuz ama yollar tamamen kilitlenmiş ve yardım eden bir tane bile trafik polisi yok” dedi.

Yangında evi kullanılamaz hale gelen aktör James Wood ise Demokrat isimleri hedef aldı: “Bu yangın ‘iklim değişikliği’ yüzünden değil, cahil herif. Bunun nedeni senin gibi liberal aptalların Gavin Newsom (California Valisi) ve Karen Bass (Los Angeles Belediye Başkanı) gibi liberal aptalları seçmesi. Birisi yangın yönetimi hakkında hiçbir şeyden anlamıyor, diğeri ise su depolarını bile dolduramıyor.”

Ünlü aktris Sara Foster da Los Angeles’ta aşırı yüksek vergiler ödediklerini ancak eyaletin bu kadar büyük orman yangınlarıyla başa çıkmadığını ve tamamen hazırlıksız olduğunu söyledi.

Foster, “Hidrantlarımız boştu. Bitkiler aşırı büyümüştü ve çalılar temizlenmemişti. İtfaiye bütçemiz belediye başkanımız tarafından kesildi.” dedi.

‘3’üncü dünya ülkesi gibi’

Daha önce Los Angeles belediye başkanlığı için yarışan milyarder Rick Caruso da, bölgenin yangınları önleme ve müdahale konusunda ciddi zafiyet içinde olduğunu belirtti.

Caruso, “Yangın hidrantlarından su gelmiyor. Bu itfaiyecilerimizin değil kentin kötü yönetimi. Buradaki durum sanki 3. dünya ülkesi gibi” dedi.

Çok sayıda ünlü evini yangında kaybetti

Amerikan medyasında Adam Brody, Leighton Meester, Jamie Lee Curtis, Mandy Moore, Maria Shriver, Anna Faris, Spencer Pratt ve Ricki Lake gibi birçok ünlünün Los Angeles’ın en pahalı bölgelerindeki evlerinin tamamen yandığı ya da zarar gördüğü yazıldı.

Beş kişi öldü

Los Angeles’ta yetkililer yangının altı bölgede devam ettiğini, şimdiye kadar beş kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Los Angeles İtfaiye Departmanı yetkilileriyse şu ana kadar iki bine yakın evin kullanılamaz hale geldiğini söylemişti.

Eyalet yetkililerinin yaklaşık 100 bin kişi için tahliye emri verdiği yangının Hollywood bölgesine de sıçradığı, Paris Hilton, Mandy Moore ve Cary Elwes gibi birçok ünlünün de evlerini kaybettiği belirtilmişti.