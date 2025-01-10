Los Angeles yangını 1960 futbol sahası alana yayıldı: Ulusal muhafızlar çağrıldı

ABD’nin Los Angeles kentinde devam eden yangınlarla mücadele için Kaliforniya eyaletine bağlı ulusal muhafızlar görevlendirildi. Yangın 14 bin dönüm (1960 futbol sahası) alana yayıldı.

Los Angeles’ta kente yayılan orman yangını devam ediyor. Fotoğraflar: AA

Los Angeles Şerifi Robert Luna, eyalete bağlı yaklaşık 400 ulusal muhafızın Los Angeles’taki yangınlarla mücadele için görevlendirildiği ve bu gece belirlenen bölgelerde göreve başlayacaklarını duyurdu.

Ulusal muhafızların yangınla mücadele kapsamında altyapı ve trafik kontrolünden çeşitli kurtarma operasyonlarına kadar farklı alanlarda görev yapacağını belirten Luna, personelin takviye edilmesiyle mücadele güçlerinin artacağını belirtti.

Luna ayrıca toplantısında, kendi bölgelerinde şu ana dek beş kişinin öldüğünü teyit edebileceklerini fakat ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.

14 bin dönüme yayıldı

Los Angeles Bölgesi İtfaiye Şefi Anthony Marrone, Eaton bölgesindeki yangının yaklaşık 14 bin dönüm alana (1960 futbol sahası) yayıldığını ve şu ana kadar kontrol altına alınma oranının sıfır olduğunu söyledi.

Yangınların çıkış nedeninin hala araştırıldığını belirten Marrone, kundaklama sonucu çıktığının anlaşılması durumunda bundan kaynaklanan ölümlerin cinayet olarak soruşturulacağını belirtti.

Marrone şunları söyledi:

“Şu ana kadar yangında 5 binden fazla yapının hasar gördüğünü veya tamamen kullanılamaz hale geldiğini teyit edebiliriz.”

Sokağa çıkma yasağı

Luna, Palisades ve Eaton’la etrafındaki belirli bölgelerde bugün yerel saatle 18.00 ila 06.00’da sokağa çıkma yasağı uygulayacaklarını duyurdu.

Pasadena Belediye Başkanı Victor Gordo da toplantıda, şu anda tahliye emri altındaki sakinlerin yetkililerden bilgi gelinceye kadar evlerine dönmemeleri gerektiğini söyledi.

Gordo şöyle konuştu:

“İnsanların bu bölgelere geri dönmeye başladığını görüyoruz. Onlara mesajımız şu, tahliye emirlerinin kaldırıldığını resmi olarak duyana kadar bu bölgelerden uzak durun.”

Los Angeles bölgesi genelinde yaklaşık 180 bin kişi için hala aktif tahliye emri, 200 bin kişi için de tahliye uyarısı bulunuyor.