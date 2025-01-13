Los Angeles'ta itfaiye uçağına dron çarptı: FBI soruşturma başlattı

ABD’de yangınların sürdüğü Los Angeles’ta bir itfaiye uçağına ‘uçuş yetkisi olmayan’ dron çarptı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olayı soruşturduğunu duyurdu.

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Kentin değişik bölgelerinde 7 Ocak’ta başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızla yayılan yangınlarda şimdiye kadar 24 kişi öldü, 16 kişi kayıp.

Kentte yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verilirken, 700’den fazla bölge sakini barınaklara yerleştirildi.

CBS News’ün haberine göre FBI, 9 Ocak’ta yangın söndürme çalışmalarına katılan itfaiye uçağına sivil bir dronun çarptığını ve uçağın sol kanadını deldiğini duyurdu.

“Uçak güvenli iniş yaptı, dronsa ağır hasar aldı” diyen FBI Los Angeles Saha Ofisi Sözcüsü Laura Eimiller dronun Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) geçici uçuş kısıtlamasını ihlal ettiğini açıkladı.

İzin almadan dronu uçuran kişi ya da kişileri bulmak için soruşturma başlatıldı.

California eyalet yetkilileriyse yangınlar başladığından bu yana en az 40 kez izinsiz uçurulan dronların itfaiyecilerin hava müdahalesini aksattığını açıkladı.

FAA’nın sitesindeyse şu açıklamaya yer verildi:

“Kontrol altına alınamayan yangınların yakınlarında dron uçurulduğunda, itfaiye müdahale kuruluşları, havada olası çarpışmaları önlemek için hava araçlarını indiriyor.

Havadan müdahalelerin gecikmesi, zemindeki itfaiyeciler, bölge sakinleri ve civardaki mülkler için risk teşkil ediyor ve yangınların yayılmasına yol açabiliyor.”

Los Angeles’taki yangınların olduğu bölgelerde uçuş kısıtlamasının 25 Ocak’a kadar sürmesi bekleniyor.