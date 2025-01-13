Los Angeles yangınında 14,5 milyon dolarlık evi yanan Mel Gibson: Su yok

Los Angeles yangınında 14,5 milyon dolarlık (yaklaşık 514 milyon lira) evi yanan ABD’li oyuncu Mel Gibson, ‘korkunç teoriler’ üretebileceğini fakat bunun yerine yangın söndürmede ortaya çıkan ‘su eksikliğini’ belirtmenin daha uygun olacağını söyledi.

Gibson, Fox News televizyonuna Los Angeles’taki yangınlarla ilgili konuştu.

Malibu bölgesinde 14,5 milyon dolarlık evi yanan 69 yaşındaki Hollywood yıldızı, yangınlar için şunları söyledi:

“Aklımdan her türlü korkunç teoriyi, komplo teorilerini ve daha fazlasını üretebilirim ancak su eksikliği, rüzgar koşulları ve yangını başlatmaya hazır, istekli ve yetenekli insanların olmasını söylemekle yetinmem biraz daha uygun görünüyor.

Bu gibi olaylarda, bir şekilde, yani bilerek mi diye düşünüyorsunuz. Bu, düşünülmesi çılgınca bir şey. Ama insan, akıllarında bir amaç olup olmadığını düşünmeye başlıyor. Ne olabilir? Ne istiyorlar? Boş bir eyalet mi? Bilmiyorum.”

Fox News sunucusu Laura Ingraham, yangınların iklim değişikliğine önlem bahanesiyle insanları müstakil evlerden çıkarıp yüksek yoğunluklu konutlara yerleştirme amacıyla çıkarıldığı iddialarını hatırlatması üzerine Gibson, “(Bu yangınlar) bana eski sığır baronlarının insanları topraklarından temizlemesini hatırlatıyor” dedi.

Gibson konuşmasına şöyle devam etti:

“Suyun kaybolduğunu, rezervleri bir sebepten ötürü boşalttıklarını biliyorum. Bunu bir süredir yapıyorlar. Californiya’da neden birçok şeyin yapıldığına dair kafa karıştıran bir sürü sorun var.”

Los Angeles’ın değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda şimdiye kadar 16 kişi öldü, 16 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.

Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.