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Yaramazlara biraz batar!

Los Angeles yangınında 8 bin 540 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu: 16 ölü

ABD’nin Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda 37 bin dönümden (yaklaşık 8 bin 540 futbol sahası) fazla alan kül oldu. Ölü sayısının 16’ya yükseldiği bildirildi.

Fotoğraflar: AA

Los Angeles Bölgesi Adlı Tip Kurumu, yangınlarda ölenlerin sayısına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.


Kurumdan yapılan açıklamada, Palisades ve Eaton bölgelerinde devam eden yangınlarda ölü sayısının 16’ya yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, Eaton’daki yangında 11, Palisades’teki yangında da 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Los Angeles’ın değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda şu ana kadar 37 bin dönümden (yaklaşık 8 bin 540 futbol sahası) fazla alan kül oldu.

Yangınlarda 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

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