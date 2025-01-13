Los Angeles bir haftadır yanıyor: Ölü sayısı 24'e yükseldi

ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles kentinde orman yangınlarında ölü sayısı 24’e yükseldi.
7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızla yayılan yangınlar nedeniyle Eaton’da 16, Palisades’teyse sekiz kişi öldü.
Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumu 16 kişiden haber alınamadığını, bu sayının artabileceğini açıkladı. Diğer yandan 150 bin kişi için tahliye emri verildi.
Tahliye edilen 700’den fazla bölge sakiniyse barınaklara yerleştirildi.
Kentte kayıp ihbarı için merkez kuruldu. Tahliye edilenlerin evlerinin hasar tespitini yapabilecekleri çevrim içi veri tabanı oluşturuldu.
Ulusal Meteoroloji Servisi yetkilileriyse yangının rüzgar nedeniyle 15 Ocak’a kadar sürebileceğini duyurdu.