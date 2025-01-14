Los Angeles yangınında sekizinci gün: Ünlüler özel itfaiye kiralamaya başladı

ABD’de Los Angeles ve çevresinde yangınları söndürme çabaları devam ederken ünlüler evlerini kurtarmak için itfaiye kiralamaya başladı.

Los Angeles yangının gece rüzgarın etkisiyle tekrar güçlenmesinden endişe ediliyor. Fotoğraf: AA

Binlerce hektar alanın yangınlarda kül olduğu Los Angeles’ta Hollywood ünlüleri mülklerini etkileyecek yangınlarla mücadelede bireysel inisiyatif almaya başladı.

Şarkıcı Miley Cyrus gibi ünlü isimlerin menajeri Adam Leber, daha önce Los Angeles belediye başkanlığı için yarışan milyarder Rick Caruso ve gayrimenkul yatırım şirketi Gelt Venture Partners’ın kurucusu Keith Wasserman gibi ünlüler özel itfaiyelerle evlerini kurtarmaya çalışacaklarını duyurdu.

Soldan sağa: Leber, Caruso, Wasserman. Fotoğraflar: Billboard, Caruso, Gelt

Yangınlarla mücadelede yetersizlik gündemden düşmezken ünlülerin açıklamaları sosyal medyada öfkeye neden oldu.

‘Etrafındaki köylülerle teması olmayan zengin bir adam’, ‘Özel itfaiyeci gibi terim var olmamalı bile’ gibi sosyal medyadaki yorumlar hem hükümetin yangınları söndürmedeki yetersizliği hem de parayla itfaiye tutmanın adaletsizliğini gündeme getirdi.

Yangın bölgesindeki Caruso’nun alışveriş merkezi yangınlardan etkilenmezken X’te Pacific Palisades’teki evini korumak için özel itfaiyecilere erişimi olan birinin olup olmadığını soran ve “Tüm komşuların evleri yanıyor. Her miktarı öderim” diyen Wasserman’ın eviyse yangında kül oldu.

Wasserman’ın eşi Gelena Skya Wasserman’ın Los Angeles belediye başkanına seslendiği “Ulusal muhafızlar nerede?! Sana burada, Los Angeles’ta ihtiyacımız var, Gana’da değil! Şimdi! İtfaiyeciler için yangın musluklarında neden su yok?” paylaşımına şöyle tepkiler geldi:

‘Git satın al!’

‘Bu durumdan paranla kurtulmayacaksın.’

Özel itfaiye hakkında ‘Vergilerimizi alan hükümetimizin yapamadığı işi onların yapabiliyor olması üzücü’, ‘Bu konuda devlete güvenemeyeceğinizden emin olabilirsiniz’ gibi yorumlar yapan kullanıcılar, hükümetin yangın söndürmedeki ‘yetersizliğinden’ veryansın ediyor.

Los Angeles yangınında sekizinci gün

Los Angeles’ın değişik bölgelerinde 7 Ocak sabah başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda şu ana kadar 37 bin dönümden (yaklaşık 8 bin 540 futbol sahası büyüklüğü) fazla alan yandı.

Yangınlarda 24 kişi öldü, yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi.

Fotoğraf: AA

Afette 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

Devam eden yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 milyar dolar ila 275 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.