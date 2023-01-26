Litvanya’dan Almanya’ya ‘tank’ teşekkürü: Tanke schön

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Almanya’nın Ukrayna’ya Leopard tanklarını gönderme kararı için memnuniyetini belirterek “Tanke schön” dedi.
Landsbergis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Almanca ‘çok teşekkürler’ anlamına gelen ‘danke schön’ cümlesine göndermede bulundu.
Ukrayna bayrağı taşıyan bir tank resmini paylaşan Landsbergis, söz konusu resimde “Tanke schön” ifadesine yer verdi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Ukrayna’ya verdiği askeri desteği daha da güçlendireceğini ve Leopard 2 ana muharebe tankları sağlamaya karar verdiklerini açıklamıştı.
Avrupa kamuoyu, bir süredir Almanya’ya tank göndermesi için baskı uyguluyordu.