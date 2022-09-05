Levent Göktaş’ın Türkiye’ye iade davası: Gözaltı süresinin uzatılması talep edildi

Bulgaristan’da yakalanan, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından emekli albay Mustafa Levent Göktaş’ın Türkiye’ye iadesiyle ilgili dava görüldü.

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Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Hablemitoğlu öldürüldüğünde ‘FETÖ’nün devletteki kadrolaşma çalışmalarını ele alan ‘Köstebek’ adlı kitabını yayınlamaya hazırlanıyordu.

Ülkenin güneydoğusundaki Hasköy kentindeki Hasköy Bölge Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya Göktaş polis eşliğinde getirildi.

AA’nın haberine göre savcılık, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Göktaş’ın ‘geçici olarak 40 günlüğüne gözaltına alınmasını’ talep etti.

Göktaş’ın avukatı İvan İvanov, açıklamasında Göktaş’ın Türkiye’de ‘siyasi suçlu olarak arandığını’ ve bu nedenle kaçak yollardan Bulgaristan’a girdiğini anlattı: “Yeşil pasaport sahibi olarak vizesiz istediği ülkeye gidebilen müvekkilim, Türkiye’de siyasi nedenlerden ötürü aradığını öğrenince Bulgaristan’a geçerek buradan siyasi ve insani sığınma hakkı talebinde bulunmaya karar vermiş.”

Hasköy Bölge Mahkemesi’nin, savcılığın gözaltı talebiyle ilgili kararını daha sonra açıklayacağı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Hablemitoğlu’nun katil zanlısı Gökhan Nuri Bozkır, 27 Ocak’ta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Türkiye’ye getirilmiş, emekli albay Levent Göktaş’ın ismini vermişti. Hakkında yakalama kararı bulunan Göktaş, Hablemitoğlu suikastının planlayıcısı olmakla suçlanıyor.

Hablemitoğlu suikastına ilişkin haziran başında dokuz kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş ancak Göktaş adresinde bulunamamıştı. Daha sonra Levent Göktaş hakkında Türkiye’nin talebi üzerine Interpol’ce kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Gözaltı kararları sonrası sosyal medyada ‘Levent Göktaş’ ismiyle açılan hesap, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’i de karşısına alarak Saray’daki bazı isimleri ‘ifşa edeceğini’ söylemişti. Bu paylaşımlardan iki gün sonra Göktaş’ın avukatı Hüseyin Ersöz bir açıklama yayınlayarak, ‘müvekkiliyle bu süreçte bir iletişim kuramadığını ama hesabın sahte olduğunu’ söylemişti. Göktaş, önceki günlerde Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde yakalanmıştı.