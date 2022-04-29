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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’ndan, Selman’la kucaklaşan Erdoğan’a: Utan diyeceğim ama nafile


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da öldürülen Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının devrinden üç hafta sonra Suudi Arabistan’ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi: “Kendi ülkesinde insan parçalayanın önünde eğilir, gözleri ona aşkla güler.”

Fotoğraf: Reuters

İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Adalet Bakanlığı’nın da olumlu görüşünün ardından, Washington Post yazarı gazetecinin 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan’a devredilmesine karar vermişti.


Erdoğan ziyaretinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’la görüşmüş, sarılarak kameralara poz vermişti.

Kılıçdaroğlu, Twitter’da şunları yazdı: “Ülkesinde masum insanlara müebbet verdirir ve bunu havalimanında savunur. Sonra uçaktan iner, katille kucaklaşmaya gider koşa koşa. Kendi ülkesinde insan parçalayanın önünde eğilir, gözleri ona aşkla güler. İşte sen busun Erdoğan. Utan diyeceğim ama nafile.”

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