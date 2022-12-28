Kılıçdaroğlu, yine ‘Yükleniyor’ dedi: Sıradaki gündemim otomobilde ÖTV

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin paylaşımını otomobilde özel tüketim vergisi (ÖTV) için yeniledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı etiketleyen CHP lideri, “Sıradaki gündemim otomobilde ÖTV. Sonucu biliyoruz, beni yorma” diye yazdı.

ÖTV beklentisi karşılanmamıştı. Fotoğraf: AA

Geçtiğimiz yaz, KYK kredisi alan öğrenciler aldıkları kredinin üzerine gelen fahiş faize tepki gösteren öğrenciler, bu konuda adım atılmasını talep etmişti. Kılıçdaroğlu, da bu konuyu iktidara gelmeleri halinde çözeceklerine dair vaatte bulunmuştu. Bunun üzerine harekete geçen hükümet söz konusu vaatleri uygulamaya geçmiş. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, KYK kredisinin sadece ana parasını alma kararı aldıklarını duyurmuştu.

CHP lideri de daha sonra vaatleri arasında olan EYT düzenlemesine ilişkin bir tweet atarak İngilizce ‘Yükleniyor’ diye yazılı bir görsel paylaşmıştı.

Erdoğan, EYT düzenlemesini bugün duyurdu. Düzenlemede herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak ve 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak.

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan yazın attığı tweet’i alıntılayarak “Hayırlı uğurlu olsun” diye yazmıştı.

CHP lideri, daha sonra aynı görselle Erdoğan’ı etiketleyerek şunları yazdı: “Sıradaki gündemim otomobilde ÖTV. Sonucu biliyoruz, beni yorma.”

Sıradaki gündemim otomobilde ÖTV. Sonucu biliyoruz, beni yorma @RTErdogan pic.twitter.com/UXvCN3AfpM — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 28, 2022

ÖTV yerine matrah gelmişti

Türkiye, dünyada otomobilde verginin en yüksek olduğu ülke konumunda. Ortalama araçlar ÖTV’den dolayı pahalanıyor.

ÖTV, aracın motor büyüklüğü ve fiyatına göre satış fiyatının yüzde 45’den başlayarak yüzde 220’ye kadar çıkabiliyor. Yüksek oranlar nedeniyle birçok modelde fiyatın yarıdan fazlasını vergi oluşturuyor. Bazı modellerdeyse bu oran aracın çıplak fiyatının üç katına ulaşıyor.

Döviz kurlarındaki hızlı artış nedeniyle Türkiye’de otomobil pazarının büyük kısmını oluşturan 1600 cc’nin altındaki grupta yüzde 50’lik dilimde neredeyse model kalmayınca hükümet ocakta ÖTV düzenlemesine gitmişti.

Merkezi yönetim bütçe gelirlerinin yüzde 6’sını oluşturan araçtan alınan yüksek ÖTV’ler siyasetin de konusu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu temmuzda ÖTV vaadinde bulunmuş, iktidara geldiklerinde ÖTV’yi sadece lüks araçlarda kullanacaklarını söyleyip ”Biliyorsunuz, gençlerin ilk sıfır araba alımları için ÖTV yok demiştim, o baki. Hafif ticari araçlarda da vergileri indireceğiz. Tek yapmanız gereken şimdilik araba alımını ötelemek. Ve kısa bir süre iktidarımızı beklemek. Araba almayın. Geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde, ÖTV’yi çizeceğiz. ÖTV’yi de lüks araç alanlara uygulayacağız” demişti.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının hemen ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ÖTV’yi sıfıra indirme ve üç katına kadar artırma yetkisi verilmişti.

Sektör temsilcileri, yüksek fiyat ve vergilerden dolayı satışların düşeceğinden endişe ederken ÖTV matrahlarının her an güncellenebileceğini söylemişti.

Nebati’yse son olarak ÖTV oranlarında değişiklik olmayacağını, matrah tarafında düzenlemeye gidileceğini açıklamıştı.

Sıfır otomobillerde matrah düzenlemesi 24 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenleme, satılan araçların yaklaşık yüzde 30’unu etkiliyor. Uzmanlar, araç fiyatlarındaysa yüzde 5,56-19,44 arasında değişim bekliyordu.

Ancak güncelleme, 1 Aralık’tan itibaren gelecek zamlarla büyük oranda eridi. Ocağa kadar zamlar yüzde 15’i bulabilir. Gelen zamlarla birçok model yeniden bir üst dilime çıkacak.