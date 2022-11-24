Uzman: Matrah düzenlemesinin etkisi en fazla üç ay sürer

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, enflasyonun rekor kırdığı bir ortamda sıfır otomobillerde matrah (vergiye tabi tutar) düzenlemesinin etkisinin en fazla üç ay süreceğini söyledi.

Şahin’e göre düzenlemenin etkisi üç ayda bitecek. (AA)

Sıfır otomobillerde matrah düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenleme, satılan araçların yaklaşık yüzde 30’unu etkiliyor.

Fiyat artışları nedeniyle satılan her 10 araçtan dokuzu yüzde 80’lik yüksek ÖTV dilimine girdi.

Matrah artışıyla bazı araçlar tekrar yüzde 50 ve 60’lık ÖTV dilimine girecekler. Fiyatları da belli oranda düşecek.

Düzenlemeyi Nasıl Bir Ekonomi’nin YouTube kanalında yorumlayan EBS Danışmanlık müdürü Şahin maliyetlerdeki artışla birlikte bu düzenlemenin de geçici bir pansuman tedbiri olmaktan öteye gitmeyeceğini belirtti.

‘Kar topu misali eriyecek’

Şahin şöyle konuştu: “Bu güncellemenin ömrü taş çatlasa iki buçuk, üç aydır. Güneş altındaki kar topu misali eriyecek. Çünkü tedarikte de sıkıntı başlayacak. İnsanlar araç almak için koşturduğunda bunları bulmakta zorlanacak. Kasım itibariyle markalar ikinci üçüncü zamlarını da yaptılar. Bu tedarikteki sıkıntı kadar üretimden de kaynaklanıyor. Dünyadaki hammadde sıkıntısı bize yeni yeni yansımaya başladı.”