Karısının suyuna düşük hapı atmaktan yargılanıyor

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan bir kişi, karısının hamileliğini sonlandırmak amacıyla, suyuna ondan habersiz düşük hapı atmakla suçlanıyor.

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Houston kentindeki mahkemenin jürisi, Mason Herring (38) adlı avukatın hamile bir kadını yaralamaya çalışmak ve kürtaja zorlamak suçlarından yargılanmasına karar verdi. 30 bin dolar (557 bin 820 lira) kefaletle tutuksuz yargılanmasına karar verilen Herring, 2 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak.

Teksas, ülkenin kürtaj konusundaki en ağır kısıtlamaların olduğu eyalet. Hamile bir kadının hayati riski olduğu durumlarda izin veriliyor.

Karısının polisteki ifadesine göre 11 yıldır evli olan Herring, şubat ayında ayrılmak istedi ve evden ayrılıp başka bir yerde yaşamaya başladı. Ancak evliliği kurtarmak için terapiye gitmeyi kabul etti. Çiftin iki ve altı yaşlarında iki çocukları var.

Herring’in eşi, 8 Mart’taki terapi sırasında, o evden ayrıldıktan kısa süre sonra hamile olduğunu fark ettiğini söyledi. Herring bebeği istemedi. Bunun üzerine karısı bebeği istediği ve zaten kürtaja ikna olsa da eyalette kürtaja erişim olmadığı için ziyaret ettiğinde, ”Bol bol sıvı alman lazım” diyerek suyuna ilaç koymaya başladı. Birinde, bardaktaki suyun bulanık olduğunu fark eden karısına bunun borulardan kaynaklandığını söyledi. Yarım saat sonra kanaması başlayan kadın acil servise kaldırıldı.

Kadın, suya ilaç karıştırmış olabileceğinden şüphelendi. Eve döndükten sonraki hafta içinde görüştüklerinde Herring ona dört içecek daha verdi. Kadın, bunların üçünde ‘bilmediği bir madde’ olduğunu anladı.

20 Nisan’daki buluşmada, Herring’in karısı bu kez şüpheli bir durum olması halinde şahit olmaları için iki arkadaşını davet etti. Herring o buluşmada da karıısına içinde ‘yabancı bir madde’ olan içecek verdi.

Karısı, bir sonraki hafta da Herring’in plastik poşetteki bir maddeyi içeceğine attığına şahit oldu. Çöpe baktığında düşük hapının içerdiği maddenin bulunduğu bir poşeti fark etti. Polise gidip şikayetçi olan kadın son iki buluşmada kaydettiği görüntüleri de iletti.

Düşük hapı, tıbbi kürtaj, ameliyatsız kürtaj, medikal kürtaj, medikal düşük veya halk dilinde kürtaj hapı olarak da biliniyor. İstenmeyen hamilelikleri sonladırmada kullanılan bir yöntem.