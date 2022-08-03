Kürtaj hakkının kısıtlandığı eyalette altı haftalık embriyoya vergi indirimi

ABD’nin Georgia eyaletinde, kürtaj konusunda getirilen kısıtlama sonrasında altı haftalık embriyolar için vergi indirimi hakkı tanındı.

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ABD Yüksek Mahkemesi, haziran ayında kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli Roe-Wade kararını iptal etmişti. Bu karar, her eyaletin yönetiminin dilediği kadar kıstılama getirmesinin önünü açmıştı. Ülkenin dört bir yanında protesto gösterileri düzenlenmiş, kürtaj yapılan klinikler kapanmaya başlamıştı. Georgia’da, altı hafta sonrasına yasak getirilmişti.

Vergi mükellefleri, eyalette altı haftalık hamilelik sonrasında kürtajın yasaklandığı 20 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 3 bin dolara kadar vergi indirimi alabilecek. O tarihte ve sonrasında en az altı haftalık hamile olanların vergi indirimi için bunu belgelemeleri gerekebilir.

Vergi dairesinin açıklamasında, ‘Embriyonun hissedilebilir kalp atışı’ olduğu belgeleyenlere vergi indirimine yönelik düzenlemenin kürtaj kısıtlaması kararının ardından yapıldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, ”Doğmamış ancak kalp atışı hissedilebilen her bebeği gelir vergisinde indirime hak kazanır. Bazı başka durumlarda yapılan vergi indirimi altı haftalık ve daha ileri haftalardaki embriyolar için de geçerli olacak” dendi.

Çoğu kadın altı haftalık hamileyken hamile olduğunun farkına varmayabiliyor. Altı haftalık hamileyken kalp atışı da net olarak duyulmadığı durumlar da oluyor.

ABD’de ödenen gelir vergisinde, güneş paneli sahipleri, elektrikli araç satın alanlar, çocuk evlat edinenlerin aralarında olduğu bireylere vergi indirimi uygulanabiliyor.