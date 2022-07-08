Biden’dan ‘kürtaja erişim’ kararnamesi

ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Mahkeme’nin kürtaj kararının ardından kadınların kürtaja erişimini ve kadın-doğum sağlığı konusundaki haklarını güvence altına alan bir kararname imzaladı.

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Biden, Beyaz Saray’da Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Xavier Becerra’nın katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

İmza töreninden önce yaptığı konuşmada Biden, Yüksek Mahkeme’nin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran kararını eleştirerek, “Yüksek Mahkemenin kararı, anayasal bir yargı kararı değildi. Bu tamamen siyasi bir gücün eylemiydi” yorumunu yaptı.

Biden, kürtajın tekrar hak olarak tanınması için Kongre’ye de bu konuda bir yasa tasarısı geçirmeye çağırarak, “Kürtaj hakkını tekrar elde etmenin en hızlı yolu, masama gelir gelmez imzalayacağım bir yasadır” dedi.

Kararnamede ne var?

Biden’ın konuşmasının ardından imzaladığı kararnameyle Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı kadınların Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylanan kürtaj ilaçlarına erişimini korumak adına adımlar atacak.

Ayrıca ilgili sağlık kurumları, hamileler ve düşük yapanlar için acil servis hizmetlerine erişimleri düzenleyecek.

Biden, söz konusu kararnameyle Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı’na doğum kontrol yöntemlerine erişim genişletilmesi ve doğum kontrol ilaçları ve danışmanlığına ücretsiz erişim için emir verecek.

Yüksek Mahkeme’nin kürtaj kararı

ABD Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran’da ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli ‘Roe-Wade kararı’nı iptal etmişti.

Kararla kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken, bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştı.

ABD’li siyasi yayın kuruluşu Politico, mayısta söz konusu kararı yayımlamış, Yüksek Mahkeme de haberin doğruluğunu teyit etmişti.

ABD medyası, Yüksek Mahkeme’nin bu yönde açıklayacağı bir kararın ülkede deprem etkisi yaratacağına ve siyasi bölünmenin daha da artacağını vurgulamıştı.