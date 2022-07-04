Cinsel istismara uğrayan 10 yaşındaki çocuğa yaşadığı eyaletteki kısıtlama nedeniyle Ohio’da kürtaj yapıldı

ABD’de cinsel istismar sonucunda hamile kalan 10 yaşındaki çocuk yaşadığı Ohio eyaletinde kürtaj olamadığı için Indiana’da kürtaj yaptırmak zorunda kaldı.

Fotoğraf: Reuters

ABD Yüksek Mahkemesi, geçen ay sonunda ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli Roe-Wade kararını iptal etmişti. Bu karar, her eyaletin yönetiminin dilediği kadar kıstılama getirmesinin önünü açmıştı. Ülkenin dört bir yanında protesto gösterileri düzenlenmiş, kürtaj yapılan klinikler kapanmaya başlamıştı.

Amazon, Starbucks gibi şirketler çalışanlarına yaşadıkları yerde kürtaj yapılmıyorsa bu müdahaleye erişebilecekleri eyaletlere yapacakları seyahatin masraflarını ödemeyi taahhüt etmişti.

Adı açıklanmayan kız çocuğunun hamile kaldığı, Yüksek Mahkeme kararından üç gün sonra ortaya çıktı. Ohio’da, fetüsün kalp atışlarının hissedilmeye başladığı andan itibaren kürtaj yapılması yasak. Bu hamileliğin beş-altıncı haftasına denk geliyor. Söz konusu cinsel istismara uğrayan bir çocuk olmasına rağmen kürtaj yapılmadı.

Çocuk bu nedenle Indiana eyaletinin başkenti Indianapolis’e götürüldü. Cinsel istismara uğrayan çocuklara destek veren jinekolog Caitlin Bernard, Ohio’daki bir doktor arkadaşının kendisini arayıp durumu anlattığını ve çocuğa kürtaj yaptığını aktardı.

Indiana’da henüz kürtaja bir yasak veya kısıtlama gelmedi. Ancak bu ay sonunda gelebilir.

Son günlerde yasak veya kısıtlama olan komşu eyaletlerden kürtaj için Indiana’ya gidenlerin sayısının arttığını belirten Bernard, ”Yakında bizim de bu hizmeti veremeyecek olmamızı düşünmek üzücü” dedi.

10 yaşında bir çocuğun kürtaj için başka eyalete gitmesi, kısıtlamalarda Cumhuriyetçilerin muhafazakar tavrının etken olduğu ABD’de bir kez daha tartışma konusu oldu.